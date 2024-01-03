Видео ⟩ Три овцы свободно гуляли по Таллиннскому шоссе

Все хорошо, что хорошо кончается. Это можно сказать о трех сбежавших животных с фермы в Адажи. Животные в оцепенении бегали по Таллиннскому шоссе, но, к счастью, благодаря вмешательству полиции, вернулись домой целыми и невредимыми, по пути заставив улыбнуться нескольких водителей, сообщает Degpunktā.