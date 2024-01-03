Видео ⟩ Три овцы свободно гуляли по Таллиннскому шоссе

Все хорошо, что хорошо кончается. Это можно сказать о трех сбежавших животных с фермы в Адажи. Животные в оцепенении бегали по Таллиннскому шоссе, но, к счастью, благодаря вмешательству полиции, вернулись домой целыми и невредимыми, по пути заставив улыбнуться нескольких водителей, сообщает Degpunktā.
Водитель, встретивший необычных участников дорожного движения на Таллиннском шоссе около Адажи, сообщил правоохранителям о трех овцах, находящихся на свободе.
На этом участке очень плотное автомобильное движение, поэтому было слишком опасно ждать, пока овцы сами найдут дорогу домой.
"На место прибыли сотрудники муниципальной полиции, и выяснили возможных владельцев овец", - рассказал начальник муниципальной полиции Адажского края.
Сотрудники правоохранительных органов провели около часа в компании бродячего скота. Необычное зрелище на дороге показалось забавным многим очевидцам и прохожим. К счастью, не все расстояние, которое овцы прошли домой, проходило по шоссе. Полиции удалось держать животных на обочине дороги.
"Конечно, с владельцами был проведен разговор, и впредь овцы будут соблюдать правила дорожного движения", - с улыбкой рассказал представитель полиции.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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