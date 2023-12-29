Дефицит консолидированного госбюджета за 11 месяцев - 265 млн евро; это меньше, чем год назад

В министерстве отметили, что доходы консолидированного совокупного бюджета за 11 месяцев выросли на 1,289 млрд евро (10%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, расходы - на 955 млн евро (7,1%).

За 11 месяцев прошлого года дефицит консолидированного совокупного бюджета составил 599 млн евро.

Объем налоговых поступлений в январе-ноябре этого года составил 11,4 млрд евро, что на 977,9 млн евро (9,4%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ноябре поступления налогов были на 19,2 млн евро (1,8%) меньше, чем в ноябре прошлого года.

Министерство отмечает, что положительная динамика фонда заработной платы способствует стабильно высоким темпам роста поступлений налогов на рабочую силу, однако поступления налогов на потребление в ноябре этого года не достигли уровня ноября 2022 года, а поступления налога на добавленную стоимость (PVN) составили 69,7 млн евро, что на 19,1% меньше, чем в ноябре прошлого года. Снижение поступлений в основном связано с PVN, который был получен в ноябре прошлого года при закупке стратегических запасов газа.