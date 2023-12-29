Дефицит консолидированного госбюджета за 11 месяцев - 265 млн евро; это меньше, чем год назад

За 11 месяцев этого года доходы консолидированного госбюджета составили 14,183 млрд евро, расходы - 14,449 млрд евро, образовав дефицит в размере 265,2 млн евро, сообщает Министерство финансов.
В министерстве отметили, что доходы консолидированного совокупного бюджета за 11 месяцев выросли на 1,289 млрд евро (10%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, расходы - на 955 млн евро (7,1%).
За 11 месяцев прошлого года дефицит консолидированного совокупного бюджета составил 599 млн евро.
Объем налоговых поступлений в январе-ноябре этого года составил 11,4 млрд евро, что на 977,9 млн евро (9,4%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ноябре поступления налогов были на 19,2 млн евро (1,8%) меньше, чем в ноябре прошлого года.
Министерство отмечает, что положительная динамика фонда заработной платы способствует стабильно высоким темпам роста поступлений налогов на рабочую силу, однако поступления налогов на потребление в ноябре этого года не достигли уровня ноября 2022 года, а поступления налога на добавленную стоимость (PVN) составили 69,7 млн евро, что на 19,1% меньше, чем в ноябре прошлого года. Снижение поступлений в основном связано с PVN, который был получен в ноябре прошлого года при закупке стратегических запасов газа.
Общий объем неналоговых поступлений составил 1 млрд евро, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 209,4 млн евро (26,3%), в основном за счет выплаты дивидендов крупнейшими государственными компаниями в первой половине года. Например, АО Latvenergo в мае этого года выплатило государству 134 млн евро дивидендов из прибыли прошлого года, что на 63,8 млн евро больше, чем годом ранее, а АО Latvijas valsts meži - 162,5 млн евро, что на 91 млн евро больше предыдущего года.
В основном госбюджете за 11 месяцев текущего года образовался дефицит в размере 572,4 млн евро (на 667,5 млн евро меньше, чем за аналогичный период прошлого года), что объясняется расходами в размере 430,4 млн евро в прошлом году для обеспечения стратегических запасов газа, а также значительно меньшим расходам на финансирование мер поддержки в связи с Covid-19.
В то же время Минфин прогнозирует увеличение расходов в конце этого года, что приведет к общему дефициту бюджета в размере 1,3 млрд евро.
В министерстве отмечают, что в этом году, как и в предыдущие годы, высокий уровень бюджетных расходов по-прежнему определяется утвержденными правительством мерами поддержки, в основном в связи с ростом цен на энергоресурсы, закупку вакцин от Covid-19, завершением инвестиционных проектов и поддержкой жителей Украины. По оценкам Минфина, влияние этих расходов на баланс бюджета общего правительства составляет 1,6%, соответственно дефицит бюджета общего правительства в 2023 году составит 2,7% от ВВП.
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