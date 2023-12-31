В Риге введут новые правила отопления, началось общественное обсуждение

Новые правила разработаны, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха.

По новым правилам, во всех районах Риги будет запрещена установка отопительного оборудования, в котором используется каменный уголь, торф или жидкое топливо (в том числе дизельное).

Также будет запрещено сжигать отходы и устанавливать новые печи для сжигания отходов. А с 1 января 2031 года в Риге нельзя будет устанавливать новые системы отопления на любом ископаемом топливе, пишет Rus.LSM.

В новых правилах Рига будет разделена на несколько зон. В первой зоне (центр и старая часть застройки в Пардаугаве)

будет запрещено устанавливать новые системы отопления на твердом топливе или газе.

По мнению Рижской думы, отопление должно быть централизованным, либо с применением технологий, которые не выделяют вредных веществ.

Во второй зоне будут запрещены для установки новые системы отопления на твердом топливе (биомассе). Но, при некоторых условиях, возможно газовое отопление.

В третьей зоне, при некоторых условиях, будет можно устанавливать и использовать газовое и дровяное отопление.

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