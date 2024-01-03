Венеция вводит очередные ограничения для туристов

Венеция, которая настолько популярна у туристов, что это создает проблемы, пытается как-то регулировать потоки гостей.



С 1 июня, помимо упомянутых мер, туристические группы также не должны будут останавливаться на узких улицах и мостах.

Ранее сообщалось, что с 2024 года в Венеции водится пятиевровый сбор для туристов за посещение Старого города в пиковые часы. В частности, тем, кто не остановился в Старом городе с ночевкой, придется платить пошлину за вход в центр в период с 8:30 до 16:00.





Сбор будет взиматься в самый разгар сезона, начиная с весны, в самые оживленные дни.

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