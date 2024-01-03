В Эстонии повышена ставка PVN; многие эстонцы планируют экономить, закупаясь в Латвии

Почти половина опрошенных (47%) ответили, что не задумывались о том, чтобы из-за роста PVN совершать покупки в соседних странах. Из тех, кто уже задумывался над этим вопросом, 59% ответили, что не планируют из-за повышения налога совершать покупки в соседних странах, а вот 41% респондентов уже думали о такой возможности.

Из тех, кто задумывался о шопинге в соседних странах в связи с повышением налога, 2% планируют посетить Финляндию, 21% - Латвию, а 18% - и Финляндию, и Латвию.

Опрос также показывает, что среди тех, кто отправится в этом году за покупками к южным соседям, мужчин в два раза больше, чем женщин.

Выяснилось, что жители Валгского уезда в новом году собираются активно пересекать границу: почти две трети тамошних респондентов планируют в этом году отправиться за покупками в Латвию.

По словам руководителя отдела приват-банкинга Citadele Марины Хакиайнен, поездка за покупками в соседнюю страну может и не окупиться с точки зрения общей стоимости: "Очевидно, что из-за повышения налога с оборота цены в Эстонии немного вырастут, и сегодня шопинг в Латвии может показаться привлекательным, но в то же время, учитывая, скажем, расход топлива и питание вне дома, это может уже того не стоить. Во время местных скидочных кампаний, безусловно, можно сэкономить значительно больше денег и времени, чем при совершении покупок в соседней стране".

Опрос проводила по заказу банка Citadele в трех странах Балтии компания Norstat.

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