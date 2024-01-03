Более половины грузов госпредприятия LDz Cargo - из России и Беларуси

Контролируемый Министерством сообщения LDz Cargo - крупнейший перевозчик зерна из России, однако долгое время он был незаметным. Более того, по данным за 2022 год, зерно и продукты его переработки были основным грузом LDz Cargo (23% от общего объема перевозок), далее следовали уголь - 21%, нефть и нефтепродукты - 19%.

Только 11 декабря министр сообщения Каспар Бришкенс, который отвечает за LDz, в социальной сети Х написал, что поддерживает запрет "кровавого импорта зерна", и у него всегда было критическое отношение к зависимости LDz от российских транзитных грузов. Впрочем, не от всех, а от тех, у которых "низкая добавочная стоимость".

LDz Cargo, которое занимается грузоперевозками, с начала войны России против Украины болmше не зарабатывает так много, как в 2021 году, однако прибыль до сих пор достаточна: в 2022 году - 5,1 миллиона евро. Более половины всех грузов, по данным 2022 года, идут из России и Беларуси. В 2023 году география потока грузов еще не описана, однако, как говорит руководство LDz Cargo, если на конкретного клиента или груз санкции не относятся, то с этими клиентами и грузами продолжается работа.

"Мы часто слышим обвинения, что по Латвии ездят вагоны с российскими трафарированными надписями. Однако политику - кто у нас подвержен санкциям и кто нет - у нас устанавливают правительство и Министерство сообщения", - сказал LSM.lv член правления LDz Мартиньш Певко. Он отметил, что "обеими руками за свободу Украины". Однако перед ним как руководителем предприятия акционер, то есть государство, выдвинул конкретную цель: действовать экономически выгодно.

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