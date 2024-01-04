В Рижском аэропорту появилась новинка для семей с детьми

В компании подчеркивают, что они - дружественное для семей предприятие и прекрасно знают, насколько хлопотна поездка с маленькими детьми. Поэтому решили пойти навстречу пассажирам с малышами и сделали все, чтобы они как можно быстрее смогли пройти проверку безопасности и отправиться на рейс.

Семейная линия расположена между линией быстрого досмотра (Fast track) и обычной линией, предусмотренной для всех остальных пассажиров. Пользоваться ею могут пассажиры с детьми до семи лет, а также обладатели Карты почетной семьи с детьми любого возраста или путешествующие без детей.

В терминале установлены соответствующие световые знаки и другие указатели, показывающие путь к месту досмотра.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!