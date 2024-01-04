В четверг пассажиры ждали поездов до полутора часов. В Pasažieru vilciens оказались не готовы

На некоторых маршрутах в четверг, 4 января, поезда задерживались до полутора часов, передает LTV Ziņu dienests. Председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис признал, что проблемы были ожидаемы, однако не в таком количестве, сообщает Rus.LSM.
Уже завтра должны быть введены единая онлайн-база данных и синхронная коммуникация с пассажирами - к такому решению на экстренном совещании сегодня пришли министр сообщения Каспар Бришкенс ("Прогрессивные") и представители Latvijas dzelzceļš и Pasažieru vilciens.
"Важно, чтобы каждая из вовлеченных сторон ввела необходимую информацию и чтобы она была единым источником информации. Думаю, что поставленные задачи прагматичны и практически осуществимы, их просто нужно выполнить", - отметил Григулис.
"К сожалению, до сих пор такого общего подхода не было. Сейчас поток информации разрознен и происходит через сообщения и звонки, а единый информационный канал поможет быстрее и точнее оповещать пассажиров", - сказал Бришкенс.
Стороны договорились о синхронной коммуникации, чтобы новейшая информация о задержках была немедленно доступна по всем каналам связи, включая мобильное приложение Vivi Latvija, сайты перевозчиков, социальные сети, голосовую связь в поездах, а в будущем также на дисплеях платформ. Обеспечить синхронизацию планируется уже до 5 января.
Также участники совещания обсудили вопрос об обеспечении альтернативного транспорта в случае отмены поездов.
"Недопустимо оставлять людей ждать на холоде и в неопределенности. Нелегко решить проблему, которая откладывалась годами, но я требую быстрых, а не идеальных решений. Автобусы, запасные поезда, такси - я попросил оценить стоимость и скорость предоставления всех возможных альтернатив, чтобы мы могли принять решения еще этой зимой", - подчеркнул министр. Чеки в случае использования такси можно будет отправлять компании Vivi.
Также было решено, что ответственные стороны должны представить свои предложения по альтернативным транспортным решениям для тех, кто не смог поехать на поезде, в течение четырех дней.
"От имени всех ведомств приношу извинения пассажирам за возможные неудобства на этапе внедрения новых поездов и модернизации железнодорожной инфраструктуры. Будут ошибки и сбои, но мы активно работаем вместе, чтобы преодолеть трудности и построить современную систему общественного транспорта в Латвии", - подчеркнул Бришкенс.
Сегодня были отменены два поезда на линии в Огре, т.к. эти рейсы должен был совершить новый электропоезд, у которого констатировали технические проблемы, сообщает Pasažieru vilciens. Также сообщалось, что на тукумском направлении поезда опаздывают.
Во вторник на линии Саулкрасты - Рига из-за поломки нового электропоезда было отменено несколько рейсов, а другие существенно задерживались. Также состав нового электропоезда остановился на станции Гарциемс. Пассажирам пришлось провести в неотапливаемой и неосвещенной электричке несколько часов. Бришкенс назвал этот случай неприемлемым. Чтобы решить проблемы с электропоездами, в Латвию из Чехии прибудут специалисты Škoda vagonka.
В среду министр встретился с руководством чешской компании, чтобы получить разъяснения по поводу дефектов новых электропоездов и обсудить шаги по их устранению. После встречи министр подчеркнул, что все дефекты, обнаруженные в новых электропоездах, будут устранены в рамках гарантии.
Как сообщалось, у одного из начавших курсировать новых электропоездов спустя несколько дней после запуска были выявлены технические неполадки. Позже появилась информация, что технические проблемы выявили у пяти новых электропоездов.
Договор о закупке 32 электропоездов был подписан со Škoda Vagonka в июле 2019 года. Затраты на приобретение электропоездов, запчастей на пять лет и оборудования для техобслуживания, а также строительства центра по ремонту электропоездов, оценивались почти в 255,9 млн евро.
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