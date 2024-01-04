В четверг пассажиры ждали поездов до полутора часов. В Pasažieru vilciens оказались не готовы

"Недопустимо оставлять людей ждать на холоде и в неопределенности. Нелегко решить проблему, которая откладывалась годами, но я требую быстрых, а не идеальных решений. Автобусы, запасные поезда, такси - я попросил оценить стоимость и скорость предоставления всех возможных альтернатив, чтобы мы могли принять решения еще этой зимой", - подчеркнул министр. Чеки в случае использования такси можно будет отправлять компании Vivi.

Также было решено, что ответственные стороны должны представить свои предложения по альтернативным транспортным решениям для тех, кто не смог поехать на поезде, в течение четырех дней.

"От имени всех ведомств приношу извинения пассажирам за возможные неудобства на этапе внедрения новых поездов и модернизации железнодорожной инфраструктуры. Будут ошибки и сбои, но мы активно работаем вместе, чтобы преодолеть трудности и построить современную систему общественного транспорта в Латвии", - подчеркнул Бришкенс.

Сегодня были отменены два поезда на линии в Огре, т.к. эти рейсы должен был совершить новый электропоезд, у которого констатировали технические проблемы, сообщает Pasažieru vilciens. Также сообщалось, что на тукумском направлении поезда опаздывают.