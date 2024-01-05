На большую часть потребителей электричества в Латвии изменения цены на бирже не влияют

В компании пояснили, что на уровень цены электроэнергии на бирже стран Балтии и Северных стран Nord Pool влияют несколько факторов - климат, цены на ископаемое топливо, доступность производственных мощностей для производства электроэнергии, доступность и работа промежуточных соединений.

Сейчас определяющим фактором роста цен являются холодные погодные условия – уже сообщалось, что в Скандинавии и особенно в Финляндии (местами до -40 градусов), сегодня, 5 января, на бирже Nord Pool в ценовых округах Балтии (особенно Финляндии и Эстонии) наблюдаются высокие цены на электроэнергию.

Сильные морозы способствовали высокому потреблению электричества и вызвали незапланированные отключения на различных производствах, в результате чего в ценовых округах Финляндии и Эстонии Nord Pool 5 января цена электроэнергии достигла рекордного уровня - 1896,00 евро за МВтч, а в Латвии и Литве - 1478,91 евро за МВтч.

В то же время, хотя цены на бирже высоки, на большинство потребителей электроэнергии в Латвии они сегодня не влияют, подчеркивает Latvenergo.