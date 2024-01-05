На большую часть потребителей электричества в Латвии изменения цены на бирже не влияют

Хотя цены на электроэнергию на бирже в пятницу, 5 января, очень высоки, в Латвии на большинство потребителей электроэнергии они не влияют, сообщили TVNET в энергоконцерне Latvenergo.
В компании пояснили, что на уровень цены электроэнергии на бирже стран Балтии и Северных стран Nord Pool влияют несколько факторов - климат, цены на ископаемое топливо, доступность производственных мощностей для производства электроэнергии, доступность и работа промежуточных соединений.
Сейчас определяющим фактором роста цен являются холодные погодные условия – уже сообщалось, что в Скандинавии и особенно в Финляндии (местами до -40 градусов), сегодня, 5 января, на бирже Nord Pool в ценовых округах Балтии (особенно Финляндии и Эстонии) наблюдаются высокие цены на электроэнергию.
Сильные морозы способствовали высокому потреблению электричества и вызвали незапланированные отключения на различных производствах, в результате чего в ценовых округах Финляндии и Эстонии Nord Pool 5 января цена электроэнергии достигла рекордного уровня - 1896,00 евро за МВтч, а в Латвии и Литве - 1478,91 евро за МВтч.
В то же время, хотя цены на бирже высоки, на большинство потребителей электроэнергии в Латвии они сегодня не влияют, подчеркивает Latvenergo.
Это связано с тем, что большинство клиентов Elektrum выбрали и заключили договоры о фиксированной цене на электроэнергию, а потому высокие биржевые цены на электроэнергию этого дня их не касаются.
А клиентам, выбирающим биржевой тариф, необходимо подстраивать свое потребление под наиболее выгодные времена биржевой цены.
Кроме того, Latvenergo информирует, что в настоящее время предприятия концерна полностью обеспечивают электроэнергией клиентов Elektrum, а также Латвия сейчас является единственным экспортером электроэнергии в странах Балтии.
Latvenergo уже ранее выразило, что решением для предотвращения подобных ситуаций в будущем является увеличение больших генерирующих мощностей. Важнейшую роль играет развитие ветроэнергетики, например, проект Latvijas vēja parki. "Чем больше генерирующей мощности будет в стране, тем реже будут дни с неожиданным повышением цены на электроэнергию", - добавили в энергоконцерне.
Уже сообщалось, что 5 января биржевая цена электроэнергии Nord Pool в латвийском регионе с 8:00 до 12:00, а также с 15:00 до 17:00 превысят один евро за кВтч без налога на добавленную стоимость.
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