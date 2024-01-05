Двое полицейских наказаны условно за то, что сломали ребра задержанному

Согласно обвинительному заключению, полицейские совершили умышленные действия, явно выходящие за рамки их прав и полномочий, предоставленных законом.

4 сентября 2018 года, находясь в квартире одного из задержанных, один из сотрудников полиции подошел к мужчине и умышленно нанес ему удар кулаком в левый бок. Затем мужчину толкнули в кровать, где сотрудники полиции применили физическую силу, схватив мужчину за руки и пытаясь надеть на него наручники, и умышленно нанесли ему не менее пяти ударов в спину.

В результате противоправных действий сотрудников полиции потерпевший получил перелом двух ребер, подкожное кровоизлияние в левой верхней части руки и ссадину на левом предплечье. Эти повреждения в целом квалифицируются как средней тяжести.

Каждый из полицейских приговорен к одному году лишения свободы и двум годам лишения права занимать должности в Государственной и муниципальной полиции. Наказание установлено условно с испытательным сроком два года.

Подсудимые договорились о наказании с прокуратурой.

Как сообщалось, летом прошлого года прокуратура назначила общественные работы двум сотрудникам Даугавпилсской муниципальной полиции за превышение служебных полномочий с применением насилия.

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