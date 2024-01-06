В нескольких регионах России с прилавков магазинов пропало мясо курицы

В нескольких регионах России с прилавков популярных розничных сетей магазинов начало исчезать мясо курицы. Как сообщает издание The Moscow Times, с пустыми прилавками столкнулись жители Екатеринбурга, Самары, Челябинска и Ульяновска.
Государственная телерадиовещательная компания "Самара" приводит свидетельства очевидцев и фотографии пустых прилавков магазинов, сделанные 6 января. В магазинах нет куриных ног, крылышек и окорочков, однако говядина и свинина по-прежнему доступны. Местные жители утверждают, что раньше такого дефицита не было. Обычно в магазине всегда доступно мясо курицы, даже если нет отдельных частей, то грудка и филе всегда были на складе.
"В нашем магазине обычно вообще все можно приобрести. И если уж бедер или голеней нет, то грудка и филе всегда в наличии", - заявила телеканалу местная жительница.
Похожие жалобы были получены и из Екатеринбурга. Местные житель прислал изданию Е1 фотографии пустых прилавков, на которых обычно находилось мясо курицы. Он утверждает, что такая же ситуация наблюдается в нескольких магазинах города.
Читатели челябинского издания 74.RU также сообщили о пропаже куриного мяса с прилавков. По словам местного жителя, 5 января с прилавков пропало мясо курицы. В то же время областной Минсельхоз сообщил, что проблем с поставками курицы в регионе нет.
С середины 2023 года цены на мясо курицы в России начали расти рекордными темпами. В июне средняя стоимость куриного мяса выросла на 6,8% и достигла 193,48 рубля за килограмм, а в июле она выросла до 196,93 рубля за килограмм, свидетельствуют данные Росстата.
Минсельхоз РФ объяснял рост цен сезонными факторами, однако повышение цен наблюдался на фоне сокращения производства куриного мяса. В августе производство мяса птицы снизилось на 3,5% по сравнению с прошлым годом, начиная с мая, когда было выпущено 557 800 тонн мяса птицы. С начала 2023 года Россельзхознадзор зафиксировал пять вспышек птичьего гриппа, что привело к дефициту бройлеров на рынке и сокращению производства.
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