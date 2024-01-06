В нескольких регионах России с прилавков магазинов пропало мясо курицы

Государственная телерадиовещательная компания "Самара" приводит свидетельства очевидцев и фотографии пустых прилавков магазинов, сделанные 6 января. В магазинах нет куриных ног, крылышек и окорочков, однако говядина и свинина по-прежнему доступны. Местные жители утверждают, что раньше такого дефицита не было. Обычно в магазине всегда доступно мясо курицы, даже если нет отдельных частей, то грудка и филе всегда были на складе.

"В нашем магазине обычно вообще все можно приобрести. И если уж бедер или голеней нет, то грудка и филе всегда в наличии", - заявила телеканалу местная жительница.

Похожие жалобы были получены и из Екатеринбурга. Местные житель прислал изданию Е1 фотографии пустых прилавков, на которых обычно находилось мясо курицы. Он утверждает, что такая же ситуация наблюдается в нескольких магазинах города.