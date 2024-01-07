"Не все крымчане - зомби". Как движение "Атеш" следит за российскими военными в Крыму и помогает Украине

Члены движения говорят, что именно их действия и собранная ими информация сделала возможными украинские удары по Крыму. В частности, по словам «Атеш», именно они навели украинский ракетный удар по российскому десантному кораблю и подводной лодке - «Минск» и «Ростов-на-Дону», а также нападению на штаб Черноморского флота России в сентябре 2023 года.

Совсем недавно «Атеш» заявил, что на этой неделе провел разведывательную работу после украинского удара по, как предполагается, радиолокационной станции в Евпатории.

Российские военные блогеры не верят в существование «Атеш» и утверждают, что партизанов придумала украинская разведка, чтобы преувеличить таким образом степень сопротивления.

При этом, однако, некоторые российские СМИ при упоминании «Атеш» доавляют, что это террористическая организация.

«Не все крымчане - зомби»

Би-би-си удалось связаться с пятью мужчинами, которые заявили, что являются активными агентами «Атеша». Среди них также был один, который утверждал, что в настоящее время работает на российскую армию.

И хотя полученная от них информация не может быть подтвеждена независимо, высокопоставленное лицо-источник в оборонных и разведывательных службах Украины сообщил Би-би-си, что эти рассказы заслуживают доверия.

Агенты говорят, что готовы общаться с нами, потому что хотят продемонстрировать, что существует активное движение сопротивления.

«Не все крымчане зомби и они готовы сопротивляться даже в условиях тотальной цензуры», — говорит Агент Один.