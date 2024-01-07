Передача: Новая цель "мягкой силы" России - повлиять на латышскоговорящих жителей

Цель этих действий, по мнению Берзиньша, - разрушить нынешнюю политическую систему, чтобы к власти пришли люди, которые более соответствуют интересам Кремля. Россия хочет все соседние с собой страны превратить в такие сателлиты как Беларусь или хотя бы Венгрия.

Для этого аналитики установили три главных направления: нужно найти способы, как учить балтийцев русскому языку, продвигать русскую культуру и объяснять историю.

Исследователей Псковского университета тревожит то, что в Балтии все меньше людей говорит на русском языке. Это необходимо изменить: нужно заманивать людей на интернет-курсы и конкурсы. Лучшим школьникам можно пообещать должности в России, международных организациях или даже в ООН.

Онлайн-курсы есть уже и сейчас, а издаваемых Россией учебниках за обучением языку скрывается индоктринация.

Иван Янис Михайлов, заместитель директора департамента качества образования IKVD

"Иногда там есть стихотворения, которые популяризируют как определенную российскую символику, так и российский государственный строй, российский быт, режим, говоря, что он более правильный, демократичный, открытый, лучший. В изданной в России книге, в которой рассказывают о грамматике или культуре, можно встретить даже удивительную информацию.

Бывают случаи, когда мы связываемся с конкретным издательством, есть случае, когда мы сотрудничаем с правозащитными учреждениями как с целью оценить информацию, так и с целью ограничить доступность информации в Латвии".