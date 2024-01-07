Передача: Новая цель "мягкой силы" России - повлиять на латышскоговорящих жителей

В России создано аналитическое сообщение о том, как укрепить "мягкую силу" в странах Балтии, оно свидетельствует, что установленные у нас ограничения на пропаганду создают для россиян серьезные проблемы. Поэтому России приходится использовать все более ловкие приемы в образовании, культуре и соцсетях, чтобы обойти запрет, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
В 2023 году финансируемый из российского федерального бюджета Псковский университет подготовил "аналитический доклад" о политике стран Балтии в отношении русского языка и культуры. Сообщение в Telegram опубликовал Александр Дюков. Он - историк, работает в созданном в администрации президента России консультационном совете по вопросам международных отношений. Дюков включен в черный список в Латвии, Литве и других странах.
Одним из авторов сообщения является Николай Межевич, который руководит в России ассоциацией исследований стран Балтии. Он часто рассказывает на российских телеканалах и в YouTube о русофобии, нацизме и других по его мнению плохих вещах в Балтии, принимает участие в созданном Путином Валдайском клубе. Он отмечается громкими заявлениями, например о том, что с точки зрения России страны Балтии не существуют.
В 136-страничном документе ученые анализируют, какие инструменты "мягкой силы" Россия должна использовать в новых условиях, когда традиционные каналы пропаганды в Балтии закрыты.
Российские аналитики видят перспективу в соцсетях.
В отличие от других платформ, Telegram - по-прежнему пророссийский ресурс, говорится в сообщении. В документе перечислены популярные страны в Telegram и Вконтакте, которые в странах Балтии популяризируют русский мир.
Это "Антифашисты Прибалтики", у которых более 15 тысяч подписчиков. В Латвии против шести представителей этой организации ведется расследование не только в связи с отрицанием военных преступлений в Украине и разжигании национальной розни, но и со сбором информации в интересах российских спецслужб. Политическая партия "Русский союз Латвии" называет этих людей политзаключенными.
В сообщении упомянут и Baltnews, на которых подписаны почти 18 тысяч человек. Меньшая, однако впечатляющая аудитория у групп "Шпроты в изгнании", "Трибалтийские вымираты", "Балтология", "Оккупация Прибалтики войсками НАТО", "Русская Прибалтика", "Литва - полигон НАТО".
Российские исследователи делают вывод: в странах Балтии люди живут в информационном пузыре, в который российской пропаганде сложно попасть. Необходимо использовать новые методы, чтобы воздействовать на тех, кто потребляет информацию на латышском, эстонском и литовском языках.
Янис Берзиньш, ведущий научный сотрудник Центра безопасности и стратегических исследований Латвийской национальной академии обороны
"С 2018 года можно увидеть, как в России изменились так называемые операции психологической информации и влияния. Если раньше стратегия основывалась на мысли использовать так называемые меньшинства, чтобы способствовать своим интересам в Латвии, теперь все совершенно иначе. Используют стратегию, которая уже не против России, а против запада и западных ценностей".
Теперь российские операции психологического влияния предусматривают нащупывание слабых точек общества и недоверие к политикам, СМИ и другим структурам. Россия использует их, раздувает и направляет в нужное для себя русло - против глобализации, против существующей демократической системы.
Цель этих действий, по мнению Берзиньша, - разрушить нынешнюю политическую систему, чтобы к власти пришли люди, которые более соответствуют интересам Кремля. Россия хочет все соседние с собой страны превратить в такие сателлиты как Беларусь или хотя бы Венгрия.
Для этого аналитики установили три главных направления: нужно найти способы, как учить балтийцев русскому языку, продвигать русскую культуру и объяснять историю.
Исследователей Псковского университета тревожит то, что в Балтии все меньше людей говорит на русском языке. Это необходимо изменить: нужно заманивать людей на интернет-курсы и конкурсы. Лучшим школьникам можно пообещать должности в России, международных организациях или даже в ООН.
Онлайн-курсы есть уже и сейчас, а издаваемых Россией учебниках за обучением языку скрывается индоктринация.
Иван Янис Михайлов, заместитель директора департамента качества образования IKVD
"Иногда там есть стихотворения, которые популяризируют как определенную российскую символику, так и российский государственный строй, российский быт, режим, говоря, что он более правильный, демократичный, открытый, лучший. В изданной в России книге, в которой рассказывают о грамматике или культуре, можно встретить даже удивительную информацию.
Бывают случаи, когда мы связываемся с конкретным издательством, есть случае, когда мы сотрудничаем с правозащитными учреждениями как с целью оценить информацию, так и с целью ограничить доступность информации в Латвии".
Российские аналитики отмечают, что нужно активнее работать с учителями русского языка в Латвии. Их нужно оснащать правильными учебными материалами по русскому языку. Один такой ресурс уже есть - портал для обучения на русском языке или "Институт Пушкина".
В Таллинне есть представительство "Института Пушкина". В Латвии он работу начать не пытался, однако здесь несколько раз пытались зарегистрировать свои филиалы университеты Москвы и Санкт-Петербурга. Представители Псковского университета также были активны в Латвии.
Еще больший акцент российские аналитики делают на распространении правильной версии истории. "В наши дни цифровое пространство - это поле боя, на котором сохранение исторической памяти становится оружием", - говорится в сообщении.
Свою версию истории исследователи предлагают популяризовать и при помощи специального посвященного истории Балтии YouTube-канала. А также разместить в интернете платформы, которые расскажут, как страны Балтии поддерживали и помогали нацистам. Эти виртуальные музеи будут строить, используя созданные тем же Псковским университетом интерактивные материалы, которые теперь используются в российских вузах.
На Youtube, в Telegram и Instagram нужно создавать каналы, которые будут рассказывать о том, насколько развита в советское время была экономика и культура Балтии. Нужно рассказывать о Раймонде Паулсе, Иваре Калныньше, Вие Артмане и других, которых в России по-прежнему уважают, а в Балтии они забыты. Особенно отмечается, что эти материалы необходимо подготавливать на латышском, эстонском и литовском языках.
Псковскому университету в России отведена ведущая роль в исследовании стран Балтии и влиянии на них. С начала войны здесь проводятся конференции и другие мероприятия. Осенью прошлого года в одном из таких мероприятий принял участие бывший латвийский политик Андрей Мамыкин.
Мамыкин уже долгое время пытается делать то, что сейчас рекомендует Псковский университет. В соцсетях он рассказывал, что в советское время в Латвии было лучше всего. На YouTube он брал интервью у Альфреда Рубикса, Владимира Линдермана и других противников латвийской демократии. Композитор Имант Калниньш рассказывал, что только варвары сносят памятники, а некогда активистка "Конгресса неграждан" Елизавета Кривцова сравнила Латвию со сталинским режимом, объявленный в Латвии в розыск и сбежавший в Россию бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов утверждал, что украинский солдат кого-то убил в Риге.
Согласно докладу, Международная организация преподавателей русского языка участвует в распространении российской "мягкой силы". Членом ее также является Ассоциация учителей русского языка и литературы Латвии. Сейчас ее сайт в Латвии заблокирован.
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