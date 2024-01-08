Нужен ли Латвии новый государственный банк?

В ходе переговоров были более конкретно изложены аргументы "за" и "против" различных моделей банка развития.

В настоящее время есть вариант, что Латвийский банк развития может быть построен на основе государственного Финансового учреждения развития Altum или создан заново.

По мнению некоторых депутатов Сейма, коммерческие банки совершенно не заинтересованы в содействии развитию народного хозяйства Латвии, им достаточно прибыли, которую они получают от выдачи ипотечных кредитов.

Однако на совместном заседании двух комиссий никто не смог объяснить, почему объем кредитования в соседних странах больше, чем в Латвии. Участие государства в финансовом рынке связано и с рядом рисков.

Недостатки в работе кредитных учреждений Латвии, из-за которых не исключается преобразование Altum в банк, придется доказывать Еврокомиссии. Сбор доказательств, к которому должны быть привлечены независимые эксперты, потребует времени.

Еврокомиссия может не согласиться на коммерческую деятельность банка развития и кредитного учреждения "под одной крышей", ссылаясь на искажение конкуренции.

В свое время Латвийский ипотечно-земельный банк не смог доказать Еврокомиссии, что коммерческая деятельность будет разделена, поэтому деятельность банка пришлось прекратить с неблагоприятными последствиями для государства.

"Было бы идеально, если бы в Латвии начал работать еще один частный банк. Если этого не произойдет, то, возможно, государству действительно необходимо действовать путем создания государственного банка. Я не фанатичный сторонник этой идеи. К сожалению, у нас есть горький опыт, по крайней мере, с тем же ипотечно-земельным банком, где друзья некоторых политиков брали крупные кредиты и где это в итоге плохо кончилось. Однако проблему отсутствия финансов на развитие предприятий надо как-то решать", - сказал президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис.

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