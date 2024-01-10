В Вильнюсе еще раннее утро, когда поезд во второй раз отправляется с вокзала в направлении Риги. Пассажиры не скрывают радости, что после почти 20 лет тишины это первое прямое железнодорожное транспортное сообщение между столицами Литвы и Латвии. Поезд добирается до берегов Даугавы за четыре часа пятнадцать минут. Журналисты литовского портала 15min.lt делятся впечатлениями от поездки в Ригу на дизельном поезде Pesa 730 ML.

Радость жителей Йонишкиса

На карте Европы засиял новый международный маршрут, который обещает поездки в Ригу каждый день. Поезд отправляется из Вильнюса в 6:30, из Кайшядориса - в 7:14, из Шяуляя - в 8:51, из Йонишкиса - в 9:30 утра.

Последняя остановка в Литве вызвала у пассажиров особую радость.

Саулюс, литовец, живущий в Риге, не скрывает, что до сих пор в этот небольшой городок на севере Литвы добраться было сложно.

"Раньше был один автобус, а теперь его нет, поэтому мы очень рады, что сможем уехать и вернуться в Ригу на поезде", - говорит живущий в Латвии уроженец Йонишкиса Саулюс.

Пассажир вспоминает, что в детстве он ездил в Йонишкис только на поездах, которые, как он помнит, ходили сравнительно часто.