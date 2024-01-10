Фото ⟩ "Море - это большая кастрюля": ученый о паре над Рижским заливом

"Это просто забытое то, что было раньше", - заметил Константин Ранкс.

Он пояснил, что изначально температура воздуха была выше нуля, а после резко упала и образовался пар:

"Естественно, пар - это вода. Она испаряется в любом случае! Знаете, как бывает, допустим, когда вы открыли дверь в бане или кастрюлю? Обратите внимание, что если у вас горячая кастрюля и вы ее откроете в бане, то вы не увидите потока пара".

Почему данное явление появилось именно над морем, связано с тем, что в тот момент в море вода была выше нуля, а температура воздуха резко упала.

"Потому что море в данном случае большая кастрюля. Стало резко очень холодно. И пар - это естественное морское испарение. Оно стало тут же видимым, потому что это влага. Сам по себе водяной пар невидим. А тут он конденсировал себя в холодном воздухе, и мы его увидели.

То есть для того, чтобы такое было, нужно, чтобы была еще достаточно теплая вода - выше точки замерзания, а потом резкий холод. Тогда вы и увидите клубы пара над водой", - объяснил ученый.

Галерея: Клубы пара над Рижским заливом

Напомним, по данным Юрмальской думы, в праздничные дни морозы в Юрмале достигали -24 градусов.

Ранее сообщалось, что 8 января на большей части Латвии было холоднее -20 градусов, а в восточных районах мороз местами достигал 30 градусов, свидетельствуют данные метеостанций.

Подобные морозы фиксировались в Латвии в январе 2021 и 2017 годов. К пяти утра был побит один рекорд холода - в Мадоне, где температура составила -29 градусов.

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