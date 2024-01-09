Страсти по Дому Москвы: что станет со зданием в центре Риги?

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции сегодня поддержала передачу так называемого Дома Москвы в государственную собственность.
Сейм примет решение по законопроекту в четверг, 11 января.
Председатель комиссии Раймонд Бергманис сообщил, что Министерство культуры и Министерство сообщения отозвали свои предложения по законопроекту, поэтому они не рассматриваются. Министерство культуры подало к окончательному чтению предложение, согласно которому Дом Москвы в будущем можно использовать для развития культуры и художественного творчества, а Минсообщения - предложение о передаче Дома Москвы VAS Valsts nekustamie īpašumi.
Как пояснили на заседании комиссии депутат Айнар Латковскис и парламентский секретарь Министерства юстиции Лаума Паэглькална, отозванные предложения не соответствуют духу законопроекта, так как целью законопроекта не является получение какой-либо выгоды для государства.
Передача государству здания Дома Москвы в Риге, на улице Марияс, потребует из бюджета примерно 495 395 евро на ежегодные расходы по содержанию.
Латковскис: Дом Москвы следует продать, а полученные средства передать Украине
После перехода Дома Москвы в государственную собственность его следует продать, а полученные средства передать Украине, заявил сегодня, 9 января, на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции депутат Айнар Латковскис.
В законопроекте о действиях с недвижимостью, необходимых для предотвращения угрозы государственной безопасности, который комиссия сегодня одобрила к окончательному чтению, предусмотрено, что Кабинет министров до 31 марта 2024 года представит Сейму доклад о дальнейших действиях с Домом Москвы.
Латковскис отметил, что правительство должно включить в этот доклад информацию о плане продажи здания с аукциона. Он подчеркнул, что неправильно называть предусмотренные законопроектом действия национализацией, поскольку государство не планирует извлекать из них выгоду.
На вопрос депутата Эдмунда Зивтиньша о расходах на содержание здания, чтобы в нем не были выбиты окна и не замерзли радиаторы, Латковскис ответил, что, с учетом намерения продать Дом Москвы, нет реальных оснований говорить о каких-то долгосрочных расходах на его содержание.
Как сообщили в Государственной полиции, расходы на охрану здания после его перехода в собственность государства составят примерно 1100 евро в сутки. Парламентский секретарь Министерства финансов Карина Плока пояснила, что в подобных случаях правительство решает вопрос о компенсации средств уже по факту в соответствии с представленной информацией о расходах.
Депутат Янис Скрастиньш задал вопрос об обоснованности опасений представителей Rietumu banka в связи с ответными шагами России. Парламентский секретарь Министерства юстиции Лаума Паэглькална на это ответила, что от России как авторитарного государства может последовать любая реакция, вне зависимости от того, примет ли Сейм какое-либо решение или нет.
Депутат Эдвин Шноре отметил, что нужно считаться с возможными последствиями введения таких санкций, но Латвия не может идти на поводу у страны-агрессора.
Как сообщалось, Rietumu banka призвал депутатов Сейма не спешить с передачей Дома Москвы в собственность государства, поскольку последствия могут коснуться латвийских предприятий, чьи активы находятся в России.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!