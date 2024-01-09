Страсти по Дому Москвы: что станет со зданием в центре Риги?

В законопроекте о действиях с недвижимостью, необходимых для предотвращения угрозы государственной безопасности, который комиссия сегодня одобрила к окончательному чтению, предусмотрено, что Кабинет министров до 31 марта 2024 года представит Сейму доклад о дальнейших действиях с Домом Москвы.

Латковскис отметил, что правительство должно включить в этот доклад информацию о плане продажи здания с аукциона. Он подчеркнул, что неправильно называть предусмотренные законопроектом действия национализацией, поскольку государство не планирует извлекать из них выгоду.

На вопрос депутата Эдмунда Зивтиньша о расходах на содержание здания, чтобы в нем не были выбиты окна и не замерзли радиаторы, Латковскис ответил, что, с учетом намерения продать Дом Москвы, нет реальных оснований говорить о каких-то долгосрочных расходах на его содержание.

Как сообщили в Государственной полиции, расходы на охрану здания после его перехода в собственность государства составят примерно 1100 евро в сутки. Парламентский секретарь Министерства финансов Карина Плока пояснила, что в подобных случаях правительство решает вопрос о компенсации средств уже по факту в соответствии с представленной информацией о расходах.

Депутат Янис Скрастиньш задал вопрос об обоснованности опасений представителей Rietumu banka в связи с ответными шагами России. Парламентский секретарь Министерства юстиции Лаума Паэглькална на это ответила, что от России как авторитарного государства может последовать любая реакция, вне зависимости от того, примет ли Сейм какое-либо решение или нет.

Депутат Эдвин Шноре отметил, что нужно считаться с возможными последствиями введения таких санкций, но Латвия не может идти на поводу у страны-агрессора.

Как сообщалось, Rietumu banka призвал депутатов Сейма не спешить с передачей Дома Москвы в собственность государства, поскольку последствия могут коснуться латвийских предприятий, чьи активы находятся в России.

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