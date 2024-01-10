Животным 2024 года в Латвии выбрана косуля

Латвийский национальный музей природы выбирает животное года с 2000 года с целью научной популяризации темы об охраняемых животных в Латвии. Со временем животных года стали выбирать и из часто встречающихся видов, чаще всего млекопитающих, поскольку повседневная работа музея показала, что о них у людей тоже не хватает знаний.

Как отметила руководитель отдела по коммуникации музея Инта Ланге, косули широко распространены на всей территории Латвии. Косули заселяют определенную территорию, живут в одиночку или небольшими группами. Продолжительность жизни косуль составляет 7-12 лет. Косули являются промысловым животным, они также формируют существенную кормовую базу для хищных животных.

В год косули узнать больше об этих животных можно в зоологической экспозиции музея, и уже в январе в музее пройдет мероприятие для семей с детьми, посвященное животному года.

Музей природы также предлагает регистрировать наблюдения за косулями на сайте www.dabasdati.lv.

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