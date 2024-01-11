Нужны ли флажки на ценниках в магазинах?

В то же время ряд организаций, представляющих интересы торговцев, отмечает, что обязательное указание страны происхождения на ценниках сделает работу торговых предприятий более сложной и приведет к росту цен.

Производители и торговцы расходятся во мнениях, стоит ли добавлять флаг страны происхождения на ценники и как это лучше сделать. Идею размещать флажок страны происхождения на ценниках выдвинул Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций, который начал сбор подписей на портале общественных инициатив Manabalss.lv.

За первые две недели собрано чуть более 600 подписей, но руководитель организации Гунтис Гутманис не считает, что это мало, так как многие люди еще не знают об инициативе. По его словам, многие люди не знают, что они кладут в свои корзины.

"Только 5% действительно знают, что покупают", - говорит Гутманис.

Самая большая проблема, это когда люди хотят покупать местные продукты, но их вводят в заблуждение. Сейчас страна происхождения указывается на этикетке, и найти ее не всегда легко. Латвийская торгово-промышленная палата считает, что авторы проекта вводят в заблуждение Сейм и общественность, утверждая, что подобное нововведение не окажет влияния на экономику.

Как указывает организация, обеспечение магазинов цветными печатными устройствами достаточного качества и мощности потребует значительных инвестиций. Кроме того, при разработке проекта не были проведены консультации с секторами, которых непосредственно коснется это решение.

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