Прощальная вечеринка космического Деда Мороза в Пакруойской усадьбе

Самый большой фестиваль в регионе

"Мы проводим зимние фестивали света уже 6 лет, но такого количества фестивалей, как в этом году, в нашей стране еще никогда не было. Поэтому, чтобы предложить гостям уникальные впечатления, мы расширили его концепцию: объединили театр, музыку, фестиваль света и создали настоящий рождественский городок. Оценивая результаты, видим, что это решение себя оправдало: по сравнению с предыдущим сезоном количество посетителей выросло примерно на 30 процентов. На этот раз особое внимание фестивалю также уделили гости из Латвии. Поскольку к нам легко добраться из Риги, мы привыкли, что каждый третий гость приезжает из соседней страны. Однако латышей на этом фестивале было как минимум на несколько процентов больше, особенно тех, кто приехал с туристическими группами. Пока сложно оценить, будет ли эта тенденция долгосрочной, но всегда приятно видеть рост популярности литовских туристических достопримечательностей среди соседей", — говорит команда Пакруойской усадьбы.