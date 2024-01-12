Семья с двумя детьми несколько лет живет и кочует в кемпере

Семья из четырех человек оставила свой дом в Великобритании и отправилась кочевать по миру в трейлере, пишет портал Metro.co.uk.
Как рассказала Никки Коллинсон-Феникс, их семейный фургон имеет площадь всего восемь квадратных метров. Никки и ее муж Иен спят на двуспальном раскладном диване, а их дети Лэни (12 лет) и Райф (6 лет), ночуют на двухъярусной кровати в том же помещении.
"Человеку не нужно много вещей, гораздо важнее материального семья и время, проведенное вместе", — говорит женщина.
Ники всегда любила путешествовать, но не выезжала за пределы Великобритании, пока не достигла совершеннолетия. После того, как женщина встретила Иена и родила двоих детей, ей еще больше захотелось путешествовать.
"Став матерью, я захотела подарить своим детям такое детство, о котором мечтала сама – полное путешествий и приключений, чтобы они могли бы расти без ограничений, охватывая новые культуры и получая интересный опыт", – объяснила Никки.
Она загорелась идеей покинуть семейный дом и путешествовать по миру, но убедить мужа было непросто.
"Я была массажисткой и любила свою работу, но это отнимало много времени и я не могла общаться с детьми, сколько хочу. Так что путешествовать - это 100% моя мечта и идея. Поначалу Иен не верил, что эта мечта может быть реализована. Мне пришлось очень много потрудиться, чтобы изменить его мышление", — говорит Никки.
Семья два года копила деньги, чтобы пуститься в путь. И Никки, и Иен нашли новую работу, которую можно выполнять удаленно.
Друзья и члены семьи в основном поддержали пару, однако некоторые люди в годах посчитали Никки безответственной матерью.
Накопив денег, семья купила кемпер, и в сентябре 2021 года отправилась в путь.
Четкого маршрута у семьи не было, и после первых четырех дней во Франции они решили посетить Испанию. С тех пор Никки и ее семья путешествовали без длительных остановок и посетили 23 страны, проводя в каждой до трех месяцев.
"Наша комната — восемь квадратных метров, где мы все спим. Нам нравится там находиться, и мы можем быть самодостаточными, с водой и электричеством благодаря солнечным панелям и системе сжиженного газа", — рассказала о своем быте Никки.
Так как пространство очень маленькое, семья научилась жить очень минималистично. "Мы экономим место: у каждого есть так называемый капсульный гардероб. У нас есть летняя и зимняя одежда, ту, что не носим хранится под кроватью. У детей есть два ящика для хранения – один для одежды, другой для игрушек и личных вещей. На их кроватях есть занавески, поэтому они могут чувствовать себя более приватно".
Когда речь заходит об образовании детей, Никки не беспокоится о том, что дети не ходят в школу.
"Прежде чем мы начали вести такой образ жизни, дети учились в общеобразовательной школе. Да, они больше в нее не ходят. Но школьная скамья – не единственный способ обучения детей. Дочь учится дистанционно, а сын учится на дому в сочетании с дистанционным обучением и посещал несколько местных школ в нескольких странах, в которых мы были", — поделилась Никки.
Никки и ее семья не планируют возвращаться домой в ближайшее время. "Недавно мы купили небольшую реновируемую недвижимость в Болгарии, думаем там провести эту зиму, но не знаем, куда поедем дальше, хотя нам очень хотелось бы посетить Азию и Центральную Америку".
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