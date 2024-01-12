Семья с двумя детьми несколько лет живет и кочует в кемпере

Как рассказала Никки Коллинсон-Феникс, их семейный фургон имеет площадь всего восемь квадратных метров. Никки и ее муж Иен спят на двуспальном раскладном диване, а их дети Лэни (12 лет) и Райф (6 лет), ночуют на двухъярусной кровати в том же помещении.

"Человеку не нужно много вещей, гораздо важнее материального семья и время, проведенное вместе", — говорит женщина.

Ники всегда любила путешествовать, но не выезжала за пределы Великобритании, пока не достигла совершеннолетия. После того, как женщина встретила Иена и родила двоих детей, ей еще больше захотелось путешествовать.

"Став матерью, я захотела подарить своим детям такое детство, о котором мечтала сама – полное путешествий и приключений, чтобы они могли бы расти без ограничений, охватывая новые культуры и получая интересный опыт", – объяснила Никки.

Она загорелась идеей покинуть семейный дом и путешествовать по миру, но убедить мужа было непросто.