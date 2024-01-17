Банк рассказал, какие квартиры больше всего интересовали покупателей в Риге

Из всех выданных ипотечных кредитов около одной пятой приходилось на покупку частных домов, а чуть менее 80% - на покупку квартир.

По сравнению с 2022 годом доля сделок, заключенных в прошлом году в Риге, по сравнению с остальной Латвией увеличилась на 2%, а средний срок погашения в большинстве случаев составляет 21 год.

В категории серийных квартир в Риге наибольший интерес покупатели проявили к квартирам в "литовских проектах", домах 602-й серии и "хрущевках".

Меньше сделок, но по более высоким ценам, было заключено в домах серий 119 и 104.