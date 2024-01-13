В странах Балтии дешевеет топливо. Везде, кроме Риги

В конце рабочей недели самые высокие цены на бензин были в Таллине, за ним следовала Рига, а затем Вильнюс. Дизельное топливо в конце рабочей недели было самым дорогим в Риге, затем в Таллине, а самым дешевым - в Вильнюсе.

В Риге на автозаправочной станции Circle K на улице Краста цены на бензин не изменились, и в пятницу 95-й бензин и дизельное топливо стоили 1,594 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю цена на бензин 95-й марки снизилась на 2,7% до 1,419 евро за литр, а дизельное топливо подешевело на 1% до 1,519 евро за литр.

В Таллине цена 95-го бензина на заправках Circle K в пятницу упала на 3,5 % до 1,659 евро за литр, а дизельное топливо подешевело на 0,6% до 1,559 евро за литр.

Цены на автогаз в Риге и Вильнюсе в течение недели не изменились. В пятницу литр автогаза стоил 0,735 евро в Риге и 0,652 евро в Вильнюсе. В Таллине цена автогаза снизилась на 1,5% до 0,67 евро за литр.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!