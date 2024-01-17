Чем прославилась латвийская наука в 2023 году?

На конкурс ЛАН в 2023 году подали 49 заявок. 17 из них были из области естественных наук, медицины и здравоохранения, 14 – работы в сегменте материаловедения и инженерных наук, 14 – в гуманитарных и социальных науках и 4 – в сельскохозяйственных и лесных науках.

Наиболее значимые исследования касались разработки сверхбыстрых оптических модуляторов передачи данных для развития искусственного интеллекта и повышения эффективности работы сетей 5G и 6G: инновации позволяют достигать скорость передачи данных в 170 Гбит/с, что является мировым рекордом! Очень перспективны технологии, позволяющие использовать солнечную энергию для эффективного фотокаталитического производства водорода из воды. Получены многообещающие результаты в области нанопокрытий, позволяющих создать наноструктурированные топологические изоляторы как для использования в энергетике, так и в устройствах квантовой наноэлектроники.

Разработан новый реагент для дешевого и эффективного производства фторсодержащих медикаментов, а также найден новый подход к поиску молекул, способных избирательно действовать на ферменты, характерные для раковых клеток, не затрагивая при этом здоровые клетки. Среди лауреатов также совместная работа нескольких учреждений, результатом которой стала разработка системы мониторинга сточных вод, позволяющая отслеживать распространения инфекций и оценивать эпидемиологическую ситуацию в отдельных городах и регионах.

Также были отмечены исследования по оценке устойчивости сельского хозяйства, где во главу угла ставится не только коммерческая выгода, но воздействие на окружающую среду, включая циклы смены растений и т.п.

В социальной сфере значимым признано исследование в области правовых проблем, связанных с искусственным интеллектом и слежкой за людьми. Также ученые изучали проблемы латвийской диаспоры в Великобритании, а также культурно-историческое наследие стран региона Балтийского моря.

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