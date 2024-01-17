Депутаты: выдворение лиц, не исполняющих закон об иммиграции, соответствует нормам

Председатель комиссии Гунар Кутрис в начале заседания сказал, что важно, чтобы процесс шел вперед без эксцессов, "как это должно быть в Латвии как правовом государстве". После доклада руководителя PMLP Кутрис отметил, что если кто-то, кто не подтвердил знания государственного языка, без соответствующего разрешения останется в Латвии, то латвийская погранохрана организует выезд соответствующего лица в соответствии с требованиями нормативов и индивидуально.

Депутат Лидака спросил, имеются ли у погранохраны, которая уже загружена работой на границе с Беларусью, возможности проверить несколько тысяч адресов. Розе ответила, что PMLP, чтобы лишний раз не тратить ресурсы погранохраны, разослало заказные письма о том, что планируется издать приказ о выдворении лица.

Розе также отметила, что в отношении еще 2500 лиц, законный статус пребывания которых в Латвии завершится в начале апреля этого года, следует учитывать, что они уже сотрудничали с Латвийским государством, пытаясь сдать экзамен на знание госязыка. Это число отличается от актуального на данный момент количества (985) граждан России, которые до сих пор не старались начать сотрудничество. В связи с этим руководитель PMLP прогнозирует, что основная часть из этих 2500 подаст какие-либо документы, чтобы попросить рассмотреть возможность их дальнейшего законного пребывания в Латвии. И в этих случаях решающим будет заключение органов государственной безопасности в отношении конкретного человека.

Упомянутые люди - это те, кто когда-то проходил проверку на знание госязыка, но не прошел ее. Для них закон предусматривает возможность сдачи экзамена повторно в течение двух лет, однако до этого необходимо запросить временный вид на жительство сроком на два года. Из примерно 5 тыс. таких лиц около 2,5 тыс. больше не предпринимали никаких действий и не представили никаких документов, а значит, фактически не выполняют требования закона и им придется покинуть страну. PMLP напомнит этим российским гражданам об установленных законом обязанностях и даст возможность до 1 апреля подать необходимые документы.

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