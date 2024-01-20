Утром в субботу местами осложнено движение по главным дорогам страны

Движение осложнено по Таллинскому шоссе, Видземскому шоссе, Валмиерскому шоссе, Рижской окружной дороге, Даугавпилсскому шоссе от Скривери до Извалде и Баускому шоссе от Димзукалнса до Гренцтале.

Водителям нужно быть особенно внимательными, двигаясь по Елгавскому шоссу от Елгавы до Мейтене, по Лиепайскому шоссе от перекрестка в Апшупе до Аннениеки и от Блидене до Лиепаи, по Вентспилсскому шоссе от Кудры до Вентспилса и по автодороге Лиепая - граница Литвы.

Условия движения осложнены и на Резекненском шоссе, на автодороге граница РФ - Резекне - Даугавпилс - граница Литвы, на Даугавпилсской окружной дороге, на Резекненской окружной дороге и на автодороге Тинужи - Кокнесе от поворота на Скривери до Кокнесе.

На региональных автодорогах движение осложнено на всей территории Латвии, за исключением округи Лиепаи, Добеле, Огре и Даугавпилса.

Скользкие и заснеженные участки дорог чистят и посыпают. Чтобы улучшить условия передвижения, к работам по содержанию дорог привлечены 125 единиц зимней техники.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!