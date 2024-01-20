Утром в субботу местами осложнено движение по главным дорогам страны

Утром в субботу гололед и снег местами осложняют движение по главным дорогам Латвии, сообщило агентству LETA предприятие Latvijas Valsts ceļi.
Движение осложнено по Таллинскому шоссе, Видземскому шоссе, Валмиерскому шоссе, Рижской окружной дороге, Даугавпилсскому шоссе от Скривери до Извалде и Баускому шоссе от Димзукалнса до Гренцтале.
Водителям нужно быть особенно внимательными, двигаясь по Елгавскому шоссу от Елгавы до Мейтене, по Лиепайскому шоссе от перекрестка в Апшупе до Аннениеки и от Блидене до Лиепаи, по Вентспилсскому шоссе от Кудры до Вентспилса и по автодороге Лиепая - граница Литвы.
Условия движения осложнены и на Резекненском шоссе, на автодороге граница РФ - Резекне - Даугавпилс - граница Литвы, на Даугавпилсской окружной дороге, на Резекненской окружной дороге и на автодороге Тинужи - Кокнесе от поворота на Скривери до Кокнесе.
На региональных автодорогах движение осложнено на всей территории Латвии, за исключением округи Лиепаи, Добеле, Огре и Даугавпилса.
Скользкие и заснеженные участки дорог чистят и посыпают. Чтобы улучшить условия передвижения, к работам по содержанию дорог привлечены 125 единиц зимней техники.
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