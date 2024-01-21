Утром в воскресенье самое плохое состояние дорог - в центральной части страны, где движение по главным и региональным автодорогам осложняет гололед, сообщает агентство LETA со ссылкой на Latvijas valsts ceļi (LVC).
В данный момент осложнены условия езды по Таллинскому шоссе от Риги до перекрестка в Туе, по Видземскому шоссе от Риги до Лигатне, по Валмиерскому шоссе от Мурьяны до моста Браслас, а также по Рижской окружной дороге в Видземе.
Ранним утром движение было осложнено и по многим другим дорогам по всей Латвии, однако сейчас их состояние LVC оценивает как удовлетворительное.
На региональных автодорогах движение осложнено в округе Вентспилса, Талси, Добеле, Тукумса, Риги, Огре, Екабпилса, Гулбене и Лимбажи.
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