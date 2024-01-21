В воскресенье самое плохое состояние дорог - в центральной части страны

В данный момент осложнены условия езды по Таллинскому шоссе от Риги до перекрестка в Туе, по Видземскому шоссе от Риги до Лигатне, по Валмиерскому шоссе от Мурьяны до моста Браслас, а также по Рижской окружной дороге в Видземе.