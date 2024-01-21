В 2023 году примерно каждый восьмой житель Латвии (12%) не посещал зубного врача, хотя в этом и была такая нужда, сообщает в соцсети Х Центральное статистическое управление (ЦСУ). При этом абсолютное большинство или 75% из них не посещали зубного врача, так как не могли себе этого позволить.
Каждый восьмой житель Латвии в прошлом году не был у зубного. 75% из них не могли себе это позволить
Этот показатель на 1% выше, чем в прошлом году. В 2021 году таких людей было 62%, однако на это значительно повлияли связанные с Covid-19 ограничения.
🦷 2023. gadā aptuveni katrs astotais jeb 12 % Latvijas iedzīvotāju neapmeklēja zobārstu, kaut arī tāda vajadzība viņiem bija. 75 % no viņiem to nevarēja atļauties.— Latvijas statistika (@CSP_Latvija) January 16, 2024
ℹ️ https://t.co/HnIYOxKOdk pic.twitter.com/85w7pcBRDd
В свою очередь 9% жителей не посещали зубного врача, так как визита нужно было слишком долго ждать, а 7% жителей не пользовались услугой, так как боялись.
Еще по 3% опрошенных указали, что не могли выкроить для этого времени или ждали, пока само не станет лучше. 1% тех, кто не был в прошлом году у зубного врача, отметили, что к нему слишком далеко добираться, а 2% затруднились ответить, почему так и не занялись лечением зубов.
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