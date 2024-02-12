Программа: что делают с забытым багажом в рижском аэропорту?

Лайла Одиня объяснила, что в аэропорту "Рига" предусмотрен целый зал, где хранятся забытые вещи и багаж.

Также в специальном зале хранятся и запрещенные предметы, которые пассажиры попытались провести.

Представитель аэропорта сказала, что изъятые вещи можно забрать позже.

"Возвращаясь, изъятые вещи можно забрать", - отметила Одиня.

При этом она подчеркнула, что вещи не могут храниться вечно, и что если их не заберут за определенный срок, то аэропорт отправляет багаж на утилизацию.

Одиня отметила, что сотрудники аэропорта не присваивают себе забытые вещи. Она подтвердила, что "себе никто ничего не забирает".

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