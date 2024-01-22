airBaltic в этом году предложит 13 новых маршрутов

"Авиакомпания начнет выполнять 13 новых маршрутов, в результате чего общее количество прямых маршрутов превысит 100", - отметил Гаусс в пресс-релизе.

Сообщается, что на летний сезон запланировано семь маршрутов из Риги - в Аликанте, Тирану, Софию, Любляну, Скопье, Кишинев, Приштину, три из Таллинна - в Билунд, Мальту и Бургас. Компания также планирует летать из Вильнюса в Краков, из Паланги - в Амстердам и из Тампере - на Майорку.

По его словам, также будет вестись подготовка к запланированному первичному публичному размещению акций (IPO) компании.

По словам Гаусса, в прошлом году компания перевезла около 4,5 млн пассажиров, или на 36% больше, чем в 2022 году, выполнено более 44 тыс. рейсов - на 18% больше, чем год назад. Кроме того, было транспортировано 9,4 млн кг грузов и писем.

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