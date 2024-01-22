Из-за невыполненных обязательств больница Страдиня рассматривает возможность расторжения договора со строителем

Также до сих пор не разрешена проблема плесени в подвале здания. Velve не предоставило сертификат производителей материалов о влиянии дезинфицирующего средства на свойства материалов, не завершены работы по соединению кровли со стеклянным фасадом. Все это препятствует сдаче работ и началу следующих работ. Кроме того, в здание неоднократно попадала вода из-за таяния снега, неизолированных щелей и перепадов температур, что повышает риск появления плесени и возможного повреждения материалов. Работы по устранению дефектов также задерживаются, а в тех местах, где дефекты уже устранены, существует риск их повторного появления.

"Наличие плесени принципиально недопустимо в здании, предназначенном для здравоохранения. В соответствии с международной практикой подвал здания должен быть демонтирован и после очистки и обработки построен заново. Velve не согласно с этим и считает, что убрать нужно лишь часть помещений, затронутых плесенью", - заявило руководство больницы.

Углубленный анализ показал, что Velve значительно отстает с освоением средств, что привело к риску потери финансирования ЕС. По состоянию на 31 декабря 2023 года "Velve" не подало документы для промежуточной оценки выполнения работ. Получена только часть информации, и эти данные недостаточны для того, чтобы получить уверенность в способности Velve выполнить договор в срок, качественно и в рамках бюджета, заявили в больнице.