Минсообщения высказалось о запрете транзита российского зерна

Политика "зеленого курса" ЕС, в том числе в области транспорта, основана на железнодорожном транспорте как костяке транспортной системы, и такое единое решение на уровне ЕС по историческим причинам повлияет на железнодорожную систему.

Поэтому, учитывая эти обстоятельства, необходима поддержка не только для железнодорожной инфраструктуры, но и для реструктуризации системы. При этом Министерство сообщения поддерживает целенаправленный отказ от российского и белорусского транзита.

Как заявила представитель "Крестьянского Сейма" Майра Дзелзкалея-Бурмистре, есть прецеденты, когда государства-члены могут просить Еврокомиссию о финансировании для стабилизации отраслей.

Запрет на импорт и транзит российского зерна может привести к потерям в размере 100 млн евро для латвийского портового и железнодорожного транспорта.

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