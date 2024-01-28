Видео ⟩ Мобильное приложение СГД работает некорректно: что нужно знать

Приближается 1 марта, когда начнется добровольная подача деклараций о доходах жителей Латвии. Люди начинают вспоминать про чеки на обоснованные расходы. При этом особенно внимательными стоит быть тем, кто отправлял чеки с помощью приложения для смартфонов "Оправданные расходы" (Attaisnotie izdevumi), поскольку приложение работает корректно не на всех телефонах, сообщает Panorāma.
По этой причине следует поискать другие способы подачи документов, а также внимательно проверить, действительно ли уже поданные чеки дошли до Службы государственных доходов (СГД).
До сих пор люди могли легко отправлять в СГД сохраненные квитанции об обоснованных расходах с помощью приложения Attaisnotie izdevumi.
Однако, по крайней мере у пользователей Android приложение уже несколько месяцев не работает - после фотографирования и отправки чека в СГД, процесс загрузки файла не завершается.
У пользователей iPhone подобных проблем не возникает. СГД признает эту проблему.
Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)
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