Видео ⟩ Мобильное приложение СГД работает некорректно: что нужно знать

По этой причине следует поискать другие способы подачи документов, а также внимательно проверить, действительно ли уже поданные чеки дошли до Службы государственных доходов (СГД).

До сих пор люди могли легко отправлять в СГД сохраненные квитанции об обоснованных расходах с помощью приложения Attaisnotie izdevumi.

Однако, по крайней мере у пользователей Android приложение уже несколько месяцев не работает - после фотографирования и отправки чека в СГД, процесс загрузки файла не завершается.

У пользователей iPhone подобных проблем не возникает. СГД признает эту проблему.

Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)

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