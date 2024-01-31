В ожидании большой войны: почему Европа готовится к худшему

Финляндия сохранила службу по призыву и может мобилизовать до 280 тыс. резервистов Фото: AFP

Как и в остальной Европе, после конца холодной войны оборонные расходы Лондона последовательно урезались. Сейчас вооруженные силы Британии насчитывают 73 тыс. человек и испытывают острую нехватку контрактников.

«В вооруженных силах царит полный хаос», — сказал Ледвидж в разговоре с Би-би-си. Первоочередная задача, по его словам, — решение проблем с постоянным недобором контрактников и создание условий для них. Он добавил, что лично знает действующих военнослужащих, в квартирах которых нет горячей воды.

Другая причина беспокойства британских политиков — все более реальная перспектива возвращения Дональда Трампа в Белый дом, за чем может последовать отказ от поддержки Украины и даже ослабление НАТО.

«Паника» — так описывает Ледвидж настроения части стратегов.

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Похожие настроения есть и в Евросоюзе.

«В свете потенциального президентства Трампа царит легкая паника», —говорит Минна Аландер, научная сотрудница Финского института международных отношений.

Европейские лидеры строят планы на случай победы Трампа на выборах Фото: Getty Images

Политики задаются двумя вопросами: как долго ЕС сможет поддерживать Украину без помощи США и что будет, если Вашингтон оставит европейских членов НАТО один на один с противниками.

На этом фоне растут страхи прямого столкновения с Россией, несмотря на заверения Владимира Путина, что он не собирается воевать с НАТО.