Жители Самары, пятого по величине города России, столкнулись с тем, что с полок магазинов исчезли продукты питания. С 20 января люди жалуются на нехватку куриного мяса, яиц, фруктов и овощей в супермаркетах, сообщает The Moscow Times.
Поставщики продуктов питания объясняют дефицит высоким спросом на продукты питания, который усугубили сложные погодные условия. Поставки продукции обещают полностью восстановить на следующей неделе.
Утром 26 января, по данным Telegram-канала "Самара.Онлайн", в крупнейших супермаркетах Самары полки все еще были пусты. Отмечается, что последствия снегопада 20 января ликвидированы.
"Поставки с распределительных центров возобновились с понедельника после открытия движения по трассам, однако не везде была возможность оперативно выгрузить товар из-за проблем с расчисткой подъездных путей. На следующей неделе предполагаем полностью заполнить магазины ассортиментом", - рассказали изданию в пресс-службе розничного торговца X5 Group.
Представители торговой сети "Магнит" подчеркнули, что нехватка товара вызвана задержкой движения грузового транспорта из-за сильного снегопада. В компании говорят, что в ее распределительных центрах имеются достаточные запасы продукции, но ее необходимо доставить в магазины. В других торговых сетях также указывают, что продукция скоро вернется на полки магазинов.
Куриное мясо стало одним из самых дефицитных товаров. Жители Екатеринбурга, Самары, Челябинска и Ульяновска столкнулись с пустыми полками. В X5 Group объяснили это "перебоями в поставках, вызванными аномальной погодой".
В прошлом году куриное мясо стало одним из товаров, подорожавших больше всего. Цены на куриное мясо за год выросли на 28%, поэтому правительство отменило импортные пошлины на него.
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