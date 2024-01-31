Поставщики продуктов питания объясняют дефицит высоким спросом на продукты питания, который усугубили сложные погодные условия. Поставки продукции обещают полностью восстановить на следующей неделе.

Утром 26 января, по данным Telegram-канала "Самара.Онлайн", в крупнейших супермаркетах Самары полки все еще были пусты. Отмечается, что последствия снегопада 20 января ликвидированы.

"Поставки с распределительных центров возобновились с понедельника после открытия движения по трассам, однако не везде была возможность оперативно выгрузить товар из-за проблем с расчисткой подъездных путей. На следующей неделе предполагаем полностью заполнить магазины ассортиментом", - рассказали изданию в пресс-службе розничного торговца X5 Group.

Представители торговой сети "Магнит" подчеркнули, что нехватка товара вызвана задержкой движения грузового транспорта из-за сильного снегопада. В компании говорят, что в ее распределительных центрах имеются достаточные запасы продукции, но ее необходимо доставить в магазины. В других торговых сетях также указывают, что продукция скоро вернется на полки магазинов.

Куриное мясо стало одним из самых дефицитных товаров. Жители Екатеринбурга, Самары, Челябинска и Ульяновска столкнулись с пустыми полками. В X5 Group объяснили это "перебоями в поставках, вызванными аномальной погодой".

В прошлом году куриное мясо стало одним из товаров, подорожавших больше всего. Цены на куриное мясо за год выросли на 28%, поэтому правительство отменило импортные пошлины на него.

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