Насколько велик средний класс в латвийском обществе? Какова его состоятельность? Несмотря на то, что в политических документах и речах политиков периодически расцветает призыв к созданию в обществе крепкого среднего класса, исследований по этому поводу мало. Центральное статистическое управление проводит ежегодный опрос о получаемых в домашних хозяйствах доходах, а отдельные эксперты касаются среднего класса, исследуя тенденции каких-либо сфер. Например, экономисты Банка Латвии пришли к выводу, что уровень богатства латвийского общества в последние годы рос медленнее, чем в Литве и Эстонии. Говоря другими словами, благосостояние в соседних странах в последние годы росло быстрее.

"У размера среднего класса нет единого общепризнанного показателя, так как средний класс можно установить очень по-разному, - говорит экономист управления финансовой стабильности и макропруденциальной политики Банка Латвии Андрей Семенов. - При определении среднего класса социологи сделали бы дополнительный акцент на уровне образования и роде занятий. Антропологи, вероятно, также обратили бы внимание на культуру и статус населения в обществе".

"Экономисты часто в определении больше внимания уделяют финансовым соображениям, но к такой оценке могут быть и разные подходы, - продолжает Семенов. - Например, с одной стороны, можно оценить общий (не только заработную плату) уровень дохода человека или семьи и/или сравнение этого уровня дохода с уровнем дохода остального общества. С другой стороны, дополнительно можно оценить варианты расходов индивида – например, отправиться раз в год в недельную поездку, накапливать сбережения и т. д. Среди них был сделан вывод, что, например, при определении размера среднего класса в США использовалось как минимум 12 различных показателей".