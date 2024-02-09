Насколько велик средний класс в латвийском обществе? Какова его состоятельность? Несмотря на то, что в политических документах и речах политиков периодически расцветает призыв к созданию в обществе крепкого среднего класса, исследований по этому поводу мало. Центральное статистическое управление проводит ежегодный опрос о получаемых в домашних хозяйствах доходах, а отдельные эксперты касаются среднего класса, исследуя тенденции каких-либо сфер. Например, экономисты Банка Латвии пришли к выводу, что уровень богатства латвийского общества в последние годы рос медленнее, чем в Литве и Эстонии. Говоря другими словами, благосостояние в соседних странах в последние годы росло быстрее.
"У размера среднего класса нет единого общепризнанного показателя, так как средний класс можно установить очень по-разному, - говорит экономист управления финансовой стабильности и макропруденциальной политики Банка Латвии Андрей Семенов. - При определении среднего класса социологи сделали бы дополнительный акцент на уровне образования и роде занятий. Антропологи, вероятно, также обратили бы внимание на культуру и статус населения в обществе".