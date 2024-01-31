Bloomberg: Из-за нехватки боеприпасов ВСУ практически не в состоянии остановить атаки РФ

"Проблемы возникают по мере того, как украинское командование завершает разработку планов по удержанию 600-мильного фронта в этом году, исследуя слабые места в российской обороне, но не пытаясь совершить крупный прорыв после провала прошлогоднего контрнаступления", - говорится в публикации.

Западные официальные лица говорят, что российские силы слишком ослаблены, чтобы добиться значительных успехов, если оборона Украины не рухнет.

По данным журналистов, вопрос о помощи в размере 60 миллиардов долларов застрял в США, хотя Белый дом продолжает уверять Киев и других союзников, что надеется в конечном итоге получить одобрение.

Тем временем лидеры ЕС встретятся на экстренном саммите 1 февраля, чтобы попытаться преодолеть сопротивление Венгрии пакету помощи Украине в размере 50 миллиардов евро (54 миллиарда долларов).

"Даже если помощь ЕС будет получена, украинские силы почувствуют отсутствие поддержки США на поле боя уже в конце весны", - полагают западные дипломаты.

Украина, в свою очередь, в некоторых атаках использует оружие собственного производства. Кроме того, по словам западных чиновников, Киев в последние месяцы также создал некоторые ключевые резервы боеприпасов союзников для снабжения своих собственных сил. Однако этого недостаточно, чтобы остановить Россию и компенсировать нехватку артиллерийских снарядов.

Агентство Bloomberg подчеркивает, что Киев надеется, что в случае одобрения поддержки союзников он сможет обновить свои силы и усилить давление на Россию. Боевые действия, вероятно, в ближайшие месяцы несколько утихнут и возобновятся в мае и июне. Тогда станет ясной судьба помощи ЕС и США. Если к тому времени решение не будет найдено, Украине будет крайне сложно сохранить свои позиции.

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