Bloomberg: Из-за нехватки боеприпасов ВСУ практически не в состоянии остановить атаки РФ

Украине не хватает оружия, особенно боеприпасов, для защиты своих городов, но политические споры задерживают получение важной помощи из Европы и США, сообщает Bloomberg. Со ссылкой на анонимных западных чиновников указывается, что ситуация на фронте становится все более сложной, а силы Киева порой едва способны противостоять давлению Москвы.
Для поддержки "активной обороны" Украине необходимы постоянные поставки артиллерийских снарядов и других боеприпасов, которые пытаются обеспечить союзники.
Европейский дипломат заявил, что недавние российские ракетные удары по Киеву и другим городам привели к гибели десятков людей, поскольку противовоздушная оборона Украины, которая в значительной степени опирается на дорогие перехватчики, поставляемые союзниками, не смогла уничтожить столько оружия, сколько раньше.
"Европейские союзники не смогут поставить обещанный ими 1 миллион артиллерийских снарядов к 1 марта, поставив к этому сроку лишь около 600 000 из-за продолжающихся задержек производства и опасений по поводу запасов", - пишет издание.
Предполагается, что встреча министров обороны в Брюсселе на этой неделе может попытаться организовать другие поставки, чтобы увеличить общее количество [единиц], но цели достичь все-таки не получится.
Исследователь Rand Corp и офицер запаса армии США Энн Мари Дэйли считает, что, если украинские силы не будут иметь бронетехнику для поддержания давления, Россия может продолжить огонь артиллерии, а пехота будет атаковать украинские позиции. Это несправедливая борьба для защитников Украины.
"Проблемы возникают по мере того, как украинское командование завершает разработку планов по удержанию 600-мильного фронта в этом году, исследуя слабые места в российской обороне, но не пытаясь совершить крупный прорыв после провала прошлогоднего контрнаступления", - говорится в публикации.
Западные официальные лица говорят, что российские силы слишком ослаблены, чтобы добиться значительных успехов, если оборона Украины не рухнет.
По данным журналистов, вопрос о помощи в размере 60 миллиардов долларов застрял в США, хотя Белый дом продолжает уверять Киев и других союзников, что надеется в конечном итоге получить одобрение.
Тем временем лидеры ЕС встретятся на экстренном саммите 1 февраля, чтобы попытаться преодолеть сопротивление Венгрии пакету помощи Украине в размере 50 миллиардов евро (54 миллиарда долларов).
"Даже если помощь ЕС будет получена, украинские силы почувствуют отсутствие поддержки США на поле боя уже в конце весны", - полагают западные дипломаты.
Украина, в свою очередь, в некоторых атаках использует оружие собственного производства. Кроме того, по словам западных чиновников, Киев в последние месяцы также создал некоторые ключевые резервы боеприпасов союзников для снабжения своих собственных сил. Однако этого недостаточно, чтобы остановить Россию и компенсировать нехватку артиллерийских снарядов.
Агентство Bloomberg подчеркивает, что Киев надеется, что в случае одобрения поддержки союзников он сможет обновить свои силы и усилить давление на Россию. Боевые действия, вероятно, в ближайшие месяцы несколько утихнут и возобновятся в мае и июне. Тогда станет ясной судьба помощи ЕС и США. Если к тому времени решение не будет найдено, Украине будет крайне сложно сохранить свои позиции.
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