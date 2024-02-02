Фото ⟩ Пена в притоке реки Гауи. Комментирует служба охраны среды

Получив информацию о пене, инспекторы Государственной службы охраны окружающей среды обследовали реку Вияс и провели пробы, чтобы убедиться, что окружающей среде не нанесен ущерб. На момент проверки ни визуальных загрязнений, ни запаха обнаружено не было. Подобное пенообразование наблюдалось на прошлой неделе и на других реках вблизи природных заторов, искусственных плотин, гидротехнических сооружений или частей сооружений, пересекающих поток воды, поясняет Дворянинова.

Служба обращает внимание на то, что данное явление происходит в водоемах ежегодно, поскольку во время ливневых паводков значительные площади затапливаются и процессы разложения органических веществ происходят в зимний период. Органические вещества, приносимые с затопленных территорий, вызывают повышенное пенообразование воды.

Государственная служба охраны окружающей среды напоминает, что большое количество пены также образуется в Даугаве каждый год, когда шлюзы или водосбросы Рижской ГЭС открываются для слива избыточного количества воды, образующейся в верхней части ГЭС.

река Вия Фото: VVD

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