В Минэкономики прокомментировали техническое состояние домов 316-й и 318-й серий

Продолжая обследования технического состояния многоквартирных жилых домов, построенных в советское время, Минэкономики совместно со специалистами-строителями провело углубленное исследование технического состояния конструкций многоквартирных домов 316-й и 318-й серий. Специалисты обращали внимание на их соответствие требованиям механической прочности и стабильности, наличие дефектов.

Было проведено техническое обследование 20 многоквартирных жилых домов. Обследование зданий проводилось в Риге, Елгаве, Вентспилсе и Резекне, введеных в эксплуатацию в период с 1963 по 1973 год.

В результате исследования был сделан вывод, что несущие конструкции здания в целом отвечают требованиям механической прочности и устойчивости. В то же время в зданиях обнаружены определенные повреждения, которые должны устранить собственники зданий, однако они не влияют на безопасность здания.

В ходе обследования выяснилось, что на техническое состояние несущих конструкций этих зданий иногда негативно повлияло техническое состояние покрытия крыши и водосточной системы. В каждом проверенном здании были выявлены и другие отдельные повреждения или аварии инженерных сетей.

При оценке технического состояния балконов зданий были обнаружены как повреждения, не влияющие на безопасность, так и балконы, находящиеся в предаварийном состоянии.

В качестве наиболее важных предложений по улучшению технического состояния домов 316-й и 318-й серий было предложено:

На чердаках необходимо укрепить поврежденные опоры и стены, поддерживающие конструкцию крыши;

Заменить изношенную кровлю Onduline в зданиях, где была установлена такая кровля;

Отремонтировать и улучшить решения по отводу дождевой воды;

Отремонтировать, усилить, заменить или демонтировать балконы.

В целях снижения затрат жильцов на данные работы разработаны типовые решения, предусматривающие чердачных несущих конструкций.

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