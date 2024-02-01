В Минэкономики прокомментировали техническое состояние домов 316-й и 318-й серий

Многоквартирные дома 316-й и 318-й серий безопасны для дальнейшей эксплуатации. В 2024 году планируется провести исследование многоквартирных жилых домов 104-й и 119-й серий, сообщили представители Минэкономики.
Продолжая обследования технического состояния многоквартирных жилых домов, построенных в советское время, Минэкономики совместно со специалистами-строителями провело углубленное исследование технического состояния конструкций многоквартирных домов 316-й и 318-й серий. Специалисты обращали внимание на их соответствие требованиям механической прочности и стабильности, наличие дефектов.
Было проведено техническое обследование 20 многоквартирных жилых домов. Обследование зданий проводилось в Риге, Елгаве, Вентспилсе и Резекне, введеных в эксплуатацию в период с 1963 по 1973 год.
В результате исследования был сделан вывод, что несущие конструкции здания в целом отвечают требованиям механической прочности и устойчивости. В то же время в зданиях обнаружены определенные повреждения, которые должны устранить собственники зданий, однако они не влияют на безопасность здания.
В ходе обследования выяснилось, что на техническое состояние несущих конструкций этих зданий иногда негативно повлияло техническое состояние покрытия крыши и водосточной системы. В каждом проверенном здании были выявлены и другие отдельные повреждения или аварии инженерных сетей.
При оценке технического состояния балконов зданий были обнаружены как повреждения, не влияющие на безопасность, так и балконы, находящиеся в предаварийном состоянии.
В качестве наиболее важных предложений по улучшению технического состояния домов 316-й и 318-й серий было предложено:
- На чердаках необходимо укрепить поврежденные опоры и стены, поддерживающие конструкцию крыши;
- Заменить изношенную кровлю Onduline в зданиях, где была установлена такая кровля;
- Отремонтировать и улучшить решения по отводу дождевой воды;
- Отремонтировать, усилить, заменить или демонтировать балконы.
В целях снижения затрат жильцов на данные работы разработаны типовые решения, предусматривающие чердачных несущих конструкций.
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