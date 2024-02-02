В 2023 году Латвия собрала налогов на 2,7% больше запланированного

По сравнению с 2022 годом налоговые поступления увеличились на 1,188 млрд евро (9,7%).

Налоговые поступления в совокупный госбюджет в прошлом году составили 12,639 млрд евро, что на 352,6 млн евро (2,9%) больше запланированного.

В том числе поступления в госбюджет составили 10,514 млрд евро, что на 238,9 млн евро (2,3%) больше запланированного, а в бюджеты самоуправлений - 2,126 млрд евро, что на 113,6 млн евро (5,6%) больше запланированного.

В прошлом году больше всего было собрано взносов социального страхования - 4,799 млрд евро, что на 0,6% больше запланированного.

Поступления налога на добавленную стоимость составили 3,879 млрд евро, что на 2,5% больше запланированного, а поступления подоходного налога с населения - 2,5 млрд евро, что на 6,1% больше запланированного.

Поступления акцизного налога составили 1,155 млрд евро, что на 2,8% меньше запланированного, поступления налога на прибыль предприятий - 544,8 млн евро, что на 35,5% больше запланированного, а поступления налога на недвижимость - 236,5 млн евро, что на 2,5% больше запланированного.

План налоговых поступлений на 2023 год составлял 13,058 млрд евро.

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