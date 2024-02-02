МИД: нужно оценить участие иностранцев, поддерживающих агрессию России, в предприятиях Латвии

МИД призывает оценить, находятся ли в руководящих структурах значимых латвийских предприятий и организаций граждане России, Беларуси или других третьих стран, которые прямо или косвенно поддерживают агрессию России в Украине и которые могут быть связаны с российскими государственными структурами. Если такие лица и их связь с агрессией, осуществляемой режимом Владимира Путина, будут идентифицированы, МИД предложит направить против этих лиц ограничительные меры Евросоюза.

Министр иностранных дел Кришьянис Кариньш подчеркивает, что с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, латвийские ответственные учреждения постоянно работали над тем, чтобы выявлять и предотвращать случаи, когда в Латвии действуют лица России или других третьих стран, связанные с режимом Путина и осуществляемой им агрессией против Украины.

"Эта непрерывная работа продолжается, и для этого мы обратились к отраслевым министерствам с просьбой оценить, не занимают ли в значимых латвийских предприятиях должности высокого ранга граждане третьих стран, поддерживающие путинский режим и осуществляемую им агрессию против Украины", - сказал Кариньш.

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