НВС подготовили план военного усиления восточной границы

В настоящее время план находится на рассмотрении в министерстве, которое в ближайшее время направит его на утверждение в правительство.

Министерство не комментирует содержание плана до решения правительства.

Уже сообщалось, что план предусматривает способы обеспечения обороны Латвийского государства и сдерживания противника различными средствами.

Для эффективного сдерживания противника необходима также координация действий с Литвой и Эстонией. В конце января министры обороны трех стран Балтии подписали соглашение о создании Балтийской линии обороны. Она значительно усилит военный потенциал стран по защите восточной границы Балтии и НАТО, обеспечивая сдерживание и блокирование передвижений потенциального противника.

Строительство Балтийской линии обороны в Латвии может занять ближайшее десятилетие, заявил ранее агентству ЛЕТА министр обороны Латвии Андрис Спрудс, признав, что расходы будут значительными.

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