Сб, 3.02.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Ядерная ракета в гараже. Полиция в США нашла артефакт времен холодной войны

BBC News Русская служба
CopyMessenger Telegram Whatsapp
BBC
Состояние ракеты оставляет желать лучшего, но опасности она не представляет
Состояние ракеты оставляет желать лучшего, но опасности она не представляет Фото: BBC News

​Американская полиция сообщила, что в гараже одного из жителей штата Вашингтон была обнаружена заржавевшая ракета, которая была произведена во времена холодной войны и должна была нести ядерное оружие. Впрочем, никакой опасности ракета не представляла, поскольку ни топлива, ни боеголовки в ней не было.

Полицейские сделали необычную находку после звонка из Национального музея Военно-воздушных сил США в Огайо. Сотрудники музея рассказали, что некий житель города Белвью в штате Вашингтон предложил отдать им ракету, которая находится в его гараже.

Получив эту информацию в среду, полицейские отправили по нужному адресу группу для обезвреживания боеприпасов.

Полиция сообщила, что в гараже была найдена «ракета Douglas AIR-2 Genie (ранее известная как MB-1) — неуправляемая ракета класса „воздух-воздух“, которая имела ядерную боеголовку W25 мощностью 1,5 килотонны».

Однако самой боеголовки, как и топлива, в ракете не было.

Официальный представитель полиции Белвью Сет Тайлер сообщил Би-би-си, что обнаруженное устройство «фактически представляло собой бак для ракетного топлива». «На самом деле один из сотрудников нашего отряда взрывотехников спросил, зачем вообще нужно выпускать пресс-релиз по поводу ржавого куска железа», — сказал Тайлер.

Сообщается, что человек, который предложил отдать ракету музею, не ожидал визита полицейских и был «крайне недоволен» тем, что эта история привлекла внимание журналистов. Тайлер говорит, что сотрудники Национального музея ВВС не предупредили его, что позвонили в полицию.

«Он разрешил нам провести осмотр, и мы установили, что никакой опасности нет», — объяснил представитель полиции.

Владелец ракеты говорит, что она раньше принадлежала его умершему соседу и была изначально приобретена на распродаже частной коллекции.

«Поскольку этот предмет не представлял опасности, а военные не просили его вернуть, полиция оставила его местному жителю, чтобы его можно было восстановить и выставить в музее», — сообщают полицейские.

Ракета AIR-2 Genie использовалась вооруженными силами США и Канады во времена холодной войны. Она была разработана в 1950-х годах, была первой в мире ядерной ракетой класса «воздух-воздух» и предназначалась для поражения бомбардировщиков.

Газета Seattle Times сообщает, что она была применена на учениях всего один раз в истории, в 1957 году. Производство таких ракет прекратилось в 1962 году, однако они оставались на вооружении армии США до начала 1980-х.

Фото: BBC

Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.

Фото: BBC
BBC
КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх