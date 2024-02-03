Ядерная ракета в гараже. Полиция в США нашла артефакт времен холодной войны

«Он разрешил нам провести осмотр, и мы установили, что никакой опасности нет», — объяснил представитель полиции.

Владелец ракеты говорит, что она раньше принадлежала его умершему соседу и была изначально приобретена на распродаже частной коллекции.

«Поскольку этот предмет не представлял опасности, а военные не просили его вернуть, полиция оставила его местному жителю, чтобы его можно было восстановить и выставить в музее», — сообщают полицейские.

Ракета AIR-2 Genie использовалась вооруженными силами США и Канады во времена холодной войны. Она была разработана в 1950-х годах, была первой в мире ядерной ракетой класса «воздух-воздух» и предназначалась для поражения бомбардировщиков.

Газета Seattle Times сообщает, что она была применена на учениях всего один раз в истории, в 1957 году. Производство таких ракет прекратилось в 1962 году, однако они оставались на вооружении армии США до начала 1980-х.

Фото: BBC

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Фото: BBC