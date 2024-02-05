Может ли государство перенять в собственность принадлежащие РФ и Беларуси санатории?

Глава комиссии Сейма по национальной безопасности Айнар Латковскис считает, что единственный путь сейчас - продать здание и деньги отдать Украине: "Цель законопроекта - не получить какую-то пользу для латвийского государства или какой-то стороны. По моему мнению, никаких культурных учреждений, никаких музеев и тому подобного. От этого должна получить выгоду Украина. Мы уже в выигрыше - здесь больше нет очага российской пропаганды".

В свою очередь в Министерстве сообщения отмечают, что решение о дальнейшем использовании Дома Москвы предстоит принимать Кабинету министров. Практическую часть планируется доверить предприятию Valsts nekustamie īpašumi. Об этом уже достигнута неформальная договоренность.

Стоит отметить, что содержание здания - удовольствие не из дешевых: в начале года Минсообщения предварительно подсчитало, что на налоги, обслуживание и коммунальные платежи потребуется порядка полмиллиона евро в год.

Пока нет даже примерных подсчетов, за какую сумму Дом Москвы можно было бы продать. Однако специалисты единогласны в том, что на офисные помещения, особенно не первой свежести, спрос сейчас не особо большой.

В ночь на пятницу с Дома Москвы сняли надпись. Прошлым летом это уже один раз делали, но после смены руководства обслуживающее здание предприятие вернуло буквы обратно. Теперь надпись должна исчезнуть навсегда.

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