Может ли государство перенять в собственность принадлежащие РФ и Беларуси санатории?

В конце января так называемый Дом Москвы в Риге перешел в собственность государства. Прошлые владельцы и арендаторы покинули помещения. В ближайшее время Кабинету министров придется принять решение о дальнейшей судьбе здания. Однако с перенятием другой находящейся под санкциями российской и белорусской недвижимости не все так просто, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.
Как пояснили передаче в Министерстве юстиции, перенятие Дома Москвы произошло, чтобы была прекращена деятельность, угрожающая национальной безопасности под видом культурных мероприятий и просвещения по интересам.
В свою очередь, в российском и белорусском санаториях "Янтарный берег" и "Белоруссия" никакой хозяйственной деятельности не ведется и не установлено проведение антигосударственных мероприятий, отмечает Минюст и напоминает, что, чтобы можно было передать в собственность государства какой-то объект, необходимо строгое правовое обоснование.
В Доме Москвы в Риге сейчас тихо и темно. Две недели назад вступил в силу закон о переходе здания в собственность государства.
Неделю назад здание было переписано на Министерство сообщения, которому ранее принадлежала земля под ним. Прошлым хозяевам и арендаторам дали семь день, чтобы собрать вещи. Все, что осталось в здании - это теперь официально ничейные вещи, которые принадлежат государству.
Новому владельцу - Министерству сообщения - в ближайшие месяцы нужно положить на стол правительству предложения относительно того, что со зданием делать дальше. "В данный момент уже создается информационное сообщение для подачи в Кабинет министров с несколькими вариантами, что можно сделать с этим зданием. Когда будет решение, в данный момент не могу комментировать, но есть возможность продажи или сдачи в аренду", - сказала и. о. госсекретаря министерства Лигита Ауструпе.
Глава комиссии Сейма по национальной безопасности Айнар Латковскис считает, что единственный путь сейчас - продать здание и деньги отдать Украине: "Цель законопроекта - не получить какую-то пользу для латвийского государства или какой-то стороны. По моему мнению, никаких культурных учреждений, никаких музеев и тому подобного. От этого должна получить выгоду Украина. Мы уже в выигрыше - здесь больше нет очага российской пропаганды".
В свою очередь в Министерстве сообщения отмечают, что решение о дальнейшем использовании Дома Москвы предстоит принимать Кабинету министров. Практическую часть планируется доверить предприятию Valsts nekustamie īpašumi. Об этом уже достигнута неформальная договоренность.
Стоит отметить, что содержание здания - удовольствие не из дешевых: в начале года Минсообщения предварительно подсчитало, что на налоги, обслуживание и коммунальные платежи потребуется порядка полмиллиона евро в год.
Пока нет даже примерных подсчетов, за какую сумму Дом Москвы можно было бы продать. Однако специалисты единогласны в том, что на офисные помещения, особенно не первой свежести, спрос сейчас не особо большой.
В ночь на пятницу с Дома Москвы сняли надпись. Прошлым летом это уже один раз делали, но после смены руководства обслуживающее здание предприятие вернуло буквы обратно. Теперь надпись должна исчезнуть навсегда.
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