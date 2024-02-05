Комментируя часто повторяющееся в последнее время заявления Владимира Путина, что Россия не хочет воевать с НАТО, Калниньш отметил, что Латвия и ее вооруженные силы давно не полагаются на слова Кремля.

"Уже изначально наша оборонная система построена таким образом, чтобы отразить российскую угрозу. Если бы мы доверяли словам из России, у нас давно были бы большие проблемы, может быть, даже конвенциональные", - добавил Калниньш.

На вопрос, может ли столкновение между НАТО и Россией быть иным, чем то, что происходит в Украине, где идет конвенциональная война, Калниньш напрямую не ответил, но еще раз подчеркнул, что хочет успокоить латвийское общество и четко сказать, что о возможности войны судят слишком много.

"На самом деле ситуация не более угрожающая, чем десять лет назад. Мы всегда воспринимали Россию как угрозу. Мы не рефлексируем о потенциальных конфликтах, но делаем все возможное, чтобы исключить возможность войны", - отметил командующий НВС.

Калниньш сослался на политику сдерживания НАТО. Один из первичных аспектов сдерживания - чтобы общество чувствовало себя безопасно и поддерживало оборонную политику страны.

"И только затем следует сила вооруженных сил", - добавил Калниньш.

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