В последнее время нередко звучащие в публичном пространстве допущения о возможности войны между НАТО и Россией в основном направлены на западные общества и их мобилизацию, поскольку они "начинают уставать" от поддержки Украины, сказал в интервью агентству LETA командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонид Калниньш.
Ряд лидеров западных стран и высокопоставленные военные НАТО сделали прогнозы, что возможно нападение России на какую-либо страну НАТО в перспективе нескольких лет. В интервью, комментируя эти высказывания, Калниньш подчеркнул, что он с такими прогнозами не согласен и не считает нужным таким образом пугать людей, однако защиту границы Латвии необходимо обеспечить "здесь и сейчас".
Латвия в своей оценке внешнеполитических рисков уже достаточно давно упоминала Россию как угрозу, поэтому из этого соображения построена наша оборонная стратегия, то есть, чтобы защитить территорию Латвии от угрозы, исходящей с Востока. По оценке Калниньша, НВС проводит все необходимые подготовительные работы, чтобы накопить необходимые резервы - как материальные, так и человеческий ресурс.
"Мое мнение как командующего НВС Латвии - страны-члена НАТО заключается в том, что я с такими прогнозами не согласен. Все высказывания и прогнозы о возможности войны направлены на мобилизацию западных обществ, которые начинают уставать от поддержки Украины.
Я хочу сказать людям Латвии - не волнуйтесь,
все эти высказывания рассчитаны на западные общества, чтобы они переориентировались с расслабления после окончания холодной войны на готовность вкладываться в оборону", - подчеркнул Калниньш.
Комментируя часто повторяющееся в последнее время заявления Владимира Путина, что Россия не хочет воевать с НАТО, Калниньш отметил, что Латвия и ее вооруженные силы давно не полагаются на слова Кремля.
"Уже изначально наша оборонная система построена таким образом, чтобы отразить российскую угрозу. Если бы мы доверяли словам из России, у нас давно были бы большие проблемы, может быть, даже конвенциональные", - добавил Калниньш.
На вопрос, может ли столкновение между НАТО и Россией быть иным, чем то, что происходит в Украине, где идет конвенциональная война, Калниньш напрямую не ответил, но еще раз подчеркнул, что хочет успокоить латвийское общество и четко сказать, что о возможности войны судят слишком много.
"На самом деле ситуация не более угрожающая, чем десять лет назад. Мы всегда воспринимали Россию как угрозу. Мы не рефлексируем о потенциальных конфликтах, но делаем все возможное, чтобы исключить возможность войны", - отметил командующий НВС.
Калниньш сослался на политику сдерживания НАТО. Один из первичных аспектов сдерживания - чтобы общество чувствовало себя безопасно и поддерживало оборонную политику страны.
"И только затем следует сила вооруженных сил", - добавил Калниньш.
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