В понедельник, 5 февраля, вечером поступила информация о том, что пьяный латыш ругался с другими пассажирами на рейсе Шри-Ланка - Рига, и ситуация стала довольно опасной. "Он обещал меня убить", - комментирует пассажир, пишет Limon.ee со ссылкой на Elu24.
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ВИДЕО ⟩ "Он обещал меня убить": рейс из Шри-Ланки в Ригу был вынужден совершить незапланированную посадку
Эстонец, летевший рейсом Шри-Ланка - Рига, рассказал Elu24, что находившийся на борту латыш был настолько пьян и агрессивен, что стал представлять опасность для других пассажиров.