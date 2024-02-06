ВИДЕО ⟩ "Он обещал меня убить": рейс из Шри-Ланки в Ригу был вынужден совершить незапланированную посадку

Эстонец , летевший рейсом Шри-Ланка - Рига , рассказал Elu24, что находившийся на борту латыш был настолько пьян и агрессивен, что стал представлять опасность для других пассажиров.

"Его жена также была избита. У нее были закрыты глаза", - говорит источник, добавляя, что она уже была избита до начала поездки.