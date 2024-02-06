В Латвии растет число детей школьного возраста, которые не посещают школу

В 2020/2021 учебном году в учебных заведениях Латвии не были зарегистрированы 902 ребенка в возрасте от пяти до 18 лет. В 2021/2022 учебном году число таких детей выросло на 78% и составило 1605 детей, свидетельствуют данные доклада.

Согласно данным IKVD, в 2022/2023 учебном году ни в одном учебном заведении Латвии не учился 1881 школьник в возрасте, в котором обязательно получение образования.

При этом число латвийских школьников, проживающих за границей, немного сокращается. В 2020/21 учебном году за рубежом жил и учился 15 551 ребенок школьного возраста, в 2021/2022 учебном году - 14 455.

Ранее IKVD отмечала, что в прошлом учебном году самоуправлениям не удалось получить информацию о 1752 детях, которые не зарегистрированы ни в одном образовательном учреждении. Для получения информации самоуправления обследуют задекларированное место жительства ребенка или родителей, отправляют заказные письма с призывом предоставить информацию о местонахождении ребенка.

В докладе о положении детей в стране в 2021 и 2022 годах отмечается, что во втором полугодии 2020/21 учебного года неоправданно пропускали обучение 9309, или 4,2% от общего числа учащихся. Во втором полугодии 2021/2022 учебного года неоправданно пропускали обучение 8301, или 2,4% от общего числа учеников.

Чтобы школьники не оставляли учебу раньше положенного времени, в предыдущие учебные годы IKVD продолжала реализовывать проект Европейского социального фонда "Поддержка для предотвращения преждевременного прекращения обучения".

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