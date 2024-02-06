Президент ассоциации торговцев негативно высказался о качестве продуктов в Lidl. Компания ответила

"Мы можем вернуться к тем же колбасам, которые в Lidl мне, скажем так, не нравятся.

В магазинах Lidl на колбасах не указан состав мяса, сколько его в изделии. Вы видите цену, но не можете понять, за что вы платите - за 10% мяса, которое находится внутри, или за 90%", - сказал президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич в эфире программы.

В ответ компания Lidl выступила с заявлением и обратила внимание, что упаковка всей продукции и указанная на ней информация полностью соответствуют требованиям латвийского законодательства,

"а количество мяса указано на этикетках всех мясных изделий, а также специально выделено в дизайне продукции - для лучшей видимости".

Представители Lidl пояснили, что, например, в колбасах из индейки "Пираты" количество мяса составляет 93%, в колбасах из курицы "ПИКОК" - 97%. По словам представителя Lidl, это хорошо видно на упаковке.

"Мы удивлены тем, что именно руководитель Латвийской ассоциации торговцев, который несколько раз бывал в наших магазинах и ранее отзывался положительно, позволяет себе публично распространять вводящую в заблуждение и ложную информацию", - удивилась Дана Хасана, руководитель департамента корпоративной коммуникации Lidl Latvija.

Напомним, что в четверг, 1 февраля, в 7:30 утра открылся уже второй в Кенгарагсе и 28-й в Латвии магазин Lidl.

Первый покупатель занял очередь уже в 2:26 ночи и в качестве награды получил подарочную карту Lidl на сумму 30 евро.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!