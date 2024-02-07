Трагедия в Эстонии: в сарае дома были обнаружены повешенными маленький ребенок и его отец

Во вторник в полицию поступило сообщение о том, что в сарае в Сууре-Яани, Сакала найден повешенный ребенок, а рядом с ним и его отец, пишет Rus.Postimees.
Мертвого мужчину обнаружил сосед в сарае дома, а прибывшие на место полицейские обнаружили и дочь повешенного. По словам Sakala, ребенку было четыре года, и есть подозрение, что мужчина сначала убил своего ребенка, а затем и себя.
Поскольку расследование находится на начальной стадии, прокуратура и полиция пока не комментируют это дело.
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