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Трагедия в Эстонии: в сарае дома были обнаружены повешенными маленький ребенок и его отец

Марко Суурмяги rus.postimees.ee
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Полицейский. Снимок иллюстративный.
Полицейский. Снимок иллюстративный. Фото: Taavi Sepp

Во вторник в полицию поступило сообщение о том, что в сарае в Сууре-Яани, Сакала найден повешенный ребенок, а рядом с ним и его отец, пишет Rus.Postimees.

Мертвого мужчину обнаружил сосед в сарае дома, а прибывшие на место полицейские обнаружили и дочь повешенного. По словам Sakala, ребенку было четыре года, и есть подозрение, что мужчина сначала убил своего ребенка, а затем и себя.

Поскольку расследование находится на начальной стадии, прокуратура и полиция пока не комментируют это дело.

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