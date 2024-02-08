Бришкенс остался министром сообщения

В четверг Сейм отклонил предложение оппозиционного Национального объединения о выражении недоверия министру сообщения Каспару Бришкенсу.
За отставку проголосовали 39 депутатов, против были 49.
Бывший министр сообщения Янис Витенбергс (Нацобъединение) в связи с требованием отставки нынешнего министра отметил: никто не говорит, что должность министра сообщения легкая, но до того, как стать министром сообщения, Бришкенс занимал несколько влиятельных должностей, связанных с отраслью сообщения, а теперь не хочет брать на себя ответственность. "Он был везде, а за результаты пусть отвечают другие", - сказал политик.
Подчеркнув, что в транспортной отрасли много проблемных вопросов, решение которых нельзя откладывать, Витенбергс раскритиковал Бришкенса за то, что тот не защищал отрасль на переговорах по формированию бюджета и не боролся за то, чтобы сфера сообщения была включен в приоритеты правительства.
"Мы призываем выразить недоверие Бришкенсу за то, что он не только не борется за подчиненные органы своего министерства, но и не руководит ими. Министр сообщения несет ответственность за стратегическое руководство отраслью. Сейчас ситуация в сферах под управлением министерства стремительно ухудшается, и Бришкенс не вмешивается в решение проблем или же в отдельных случаях делает это запоздало и хаотично, не объясняя должным образом принятые решения, что не свидетельствует о хорошем управлении", - усказал экс-министр сообщения.
По словам Витенбергса, Бришкенс долгое время работал с проектом Rail Baltica, и ему давно известна истинная ситуация и затраты на проект. Кроме того, удивление бывшего министра сообщения вызывают способ коммуникации, стиль и каналы, которые выбирают Бришкенс и его бюро, решая важные вопросы не непосредственно с предприятием, а публично в социальных сетях.
Бришкенс в ответной речи акцентировал внимание на том, что занял пост министра сообщения вопреки тому, что осознавал проблемы, оставленные предшественниками в ряде областей.
Отвечая на упреки Витенбергса, министр сообщения подчеркнул, что депутат Нацобъединения в своей речи допустил много фактологических ошибок и что подошел к своему изложению так же "фривольно", как и к работе министра в период с мая по сентябрь прошлого года.
Бришкенс упрекнул Нацобъединение в том, что оно несколько лет было в правительстве, но не добилось достаточного сокращения объема российского транзита.
Кроме того, Бришкенс заявил, что вместе с балтийскими коллегами будет начат "открытый разговор" о таких вопросах Rail Baltica, как управление инфраструктурой этого проекта и обеспечение подвижного состава.
Депутат от "Объединенного списка" Марис Спринджукс отметил, что у правительства нет понимания ситуации в регионах: представляемая Бришкенсом партия "Прогрессивные" не имеет представительства в регионах, а "Единство" является чисто столичной партией, а не партией регионов. Спринджукс считает, что хаос в сообщении среди прочего вызван тем, что государственная политика не едина.
Депутат Глория Гревцова выразила мнение, что, если бы в обществе не был поднят ажиотаж по поводу закрытия почтовых отделений, Министерство сообщения, являющееся единственным держателем долей капитала VAS Latvijas Pasts, сделало бы вид, что ни о чем не знает, и пенсионеры могли бы остаться без единственного поставщика услуги вблизи мест проживания.
Председатель парламентской фракции партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс подчеркнул, что "отрасль сообщения горит голубым пламенем" и что Бришкенс работает плохо, так как продолжает работать как чиновник.
В качестве еще одной проблемы Шлесерс упомянул предстоящее летом рефинансирование обязательств национальной авиакомпании airBaltic в размере нескольких сотен миллионов евро. Политик также раскритиковал инициаторов отставки, в том числе за то, что Нацобъединение годами работало в правительстве в то время, когда разрушалась портовая отрасль.
В связи с пробелами в реализации проекта Rail Baltica председатель парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс заявил, что в мирные времена Бришкенс был бы даже "терпимым министром", но в нынешней ситуации с безопасностью бездействие недопустимо.
Министр сообщения должен "ударить кулаком по столу", чтобы ответственные должностные лица нашли решения, особенно когда стало известно, что проект Rail Baltica рискует быть проложенным в обход Риги, отметил Таварс. Учитывая нынешнюю ситуацию, политик "Объединенного списка" призвал поддержать освобождение Бришкенса от должности.
Бришкенс во время дебатов по этому вопросу акцентировал внимание на том, что трасса Rail Baltica будет соединена с Ригой.
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