Бришкенс остался министром сообщения

За отставку проголосовали 39 депутатов, против были 49.

Бывший министр сообщения Янис Витенбергс (Нацобъединение) в связи с требованием отставки нынешнего министра отметил: никто не говорит, что должность министра сообщения легкая, но до того, как стать министром сообщения, Бришкенс занимал несколько влиятельных должностей, связанных с отраслью сообщения, а теперь не хочет брать на себя ответственность. "Он был везде, а за результаты пусть отвечают другие", - сказал политик.

Подчеркнув, что в транспортной отрасли много проблемных вопросов, решение которых нельзя откладывать, Витенбергс раскритиковал Бришкенса за то, что тот не защищал отрасль на переговорах по формированию бюджета и не боролся за то, чтобы сфера сообщения была включен в приоритеты правительства.